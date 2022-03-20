Масове відвідування похорону в Ізраїлі впливового рабина Канєвського

Сотні тисяч православних євреїв зібралися в неділю біля Тель-Авіва, щоб відвідати похорон впливового рабина Хаїма Каньєвського на прізвисько «Принц Тори», на тлі сильних заходів безпеки для запобігання штампедів.

Ключова фігура в іудаїзмі, і лідер євреїв литовської громади Канівеський помер у п'ятницю у віці 94 років. Його похорон був запланований на неділю вдень у Бней-Браку, православному місті, прилеглому до мегаполісу Тель-Авіва, в центрі країни.

Тисячі вірних заповнили вулиці і нагромаджувалися по сходах і навіть дахах, щоб відвідати поховання, знайшов AFP.

«Я плакав, коли дізнався, що я мертвий», - сказав Шломо Лугассі, 41-річний вірний, який безуспішно намагався прорватися через натовп, щоб отримати доступ до будинку пізнього рабина.

«Як євреї ми знаємо, що те, що люди (юдеї) мають Тора, і цей чоловік був Тора, за його знанням», - додав він.

Ізраїльська поліція оцінила приплив близько 750 000 людей і розгорнула 3000 офіцерів, а також воєністів, щоб запобігти трагедії, такі як та, яка сталася в квітні 2021 року, коли тиснява під час масового єврейського паломництва залишило 45 загиблих, включаючи дітей, на півночі Ізраїлю.

«Рабин завжди подбав про те, щоб вітати кожну людину з відкритим серцем», - заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт у своїй заяві.

«Він був справжнім громадським лідером, який зі свого скромного будинку в Бней-Брак (поблизу Тель-Авіва) вів десятки тисяч людей в Ізраїлі, з мудрістю, здоровим глуздом і рідкісною майстерністю», - додав він.

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