Макрі прокоментував боротьбу між Альберто Фернандесом та Крістіною Кіршнер: «Немає ні плану, ні лояльності, не кажучи вже про відповідальність за управління»

El expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019), en una fotografía de archivo. EFE/Divyakant Solanki

Як він часто робить, колишній президент Маурісіо Макрі використовував свої соціальні мережі, щоб коментувати політичну ситуацію в країні. Таким чином, він послався на парламентське схвалення, яке має угода з МВФ, і підкреслив, що завдяки голосуванню «Разом за зміни» країна уникла дефолту. Він також прокоментував боротьбу між Альберто Фернандес та Крістіною Кіршнер, сказавши: « Немає ні плану, ні лояльності, не кажучи вже про відповідальність за управління ».

«Голосування (в Конгресі) також викрило всі переломи, які існують у президентстві», - сказав він у своєму тексті, додавши: «Незвично уряд знайшов свого найгіршого ворога в самій правлячій партії. Ця внутрішня боротьба показує перед усіма аргентинцями те, що ми завжди знали, президентську пару об'єднує лише взаємна потреба досягти та підтримувати владу, а не проектом, ні ідеями, ні баченнями».

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