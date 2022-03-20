ЛеБрон робить історію, Маверікс спотикається і Вовки підмітають Бакс

Лос-Анджелес (США), Бер 20 Леброн Джеймс став другим провідним бомбардиром в історії НБА цієї суботи в регулярному сезоні на короткий день, в якому Лука Дончік Даллас Маверікс натрапив на Шарлотт Хорнетс в той час як Міннесота Timberwolves прокотилася Мілуокі Бакс. ЧАРІВНИКИ 129 - ЛЕЙКЕРС 117 ЛеБрон Джеймс (загалом 36 937 балів) перевершив Карла Мелона (36 928 балів) як другого за величиною бомбардира в історії НБА, рейтинг, в якому «Король Джеймс» вже лише випереджає Каріма Абдул-Джаббара (38 387 балів). 12 лютого Леброн став найкращим бомбардиром в історії НБА, якщо бали, зароблені в регулярному сезоні, додаються до матчів плей-офф, але офіційний рекорд НБА враховує тільки матчі регулярного сезону. Окрім вражаючих рекордів Леброна в 37, Лейкерс потрапив до Чарівників у матчі, який вони виграли на 15 очок у третьому кварталі. Крістапс Порзінгіс (27 балів, 16 з них у четвертому кварталі) був ключовим у повертанні деяких Чарівників, які зробили ЛеБрон 38 очок, 10 підбирань та 6 передач марними. Бразилець Рауль Нето зіграв 18 хвилин з Чарівниками, в яких мав 5 очок, 2 підбирання і 2 передачі. ШЕРШНІ 129 - МАВЕРІКС 108 37 очок Луки Дончіка, який не зіграв у четвертому кварталі, оскільки результат вже вирішено, було недостатньо для Dallas Mavericks, щоб залишити Шарлотту з перемогою. Для Шершнів, які набрали 20-за-42 в трипокажчики, сім гравців набрали більше 10 очок з Майлз Бріджесом (23 очки, 8 підбирань, 3 передачі), PJ Вашингтон (21 очко і 3 підбирання) і Террі Розьє (18 очок, 6 передач і 6 підборів) в якості основних орієнтирів. ЛІМБЕРВОВКИ 138 - БАКСІВ 119 Домінікансько-американський Карл-Ентоні Таунс мав 25 очок і 9 підбирань у гучній перемозі Міннесоти Тімберволдс, з чотирма прямими перемогами та однією з наймодніших команд у лізі, над Мілуокі Баксом, де Джанніс Антетокунмпо не грав через біль у коліні. Пет Коннахтон, Брук Лопес і Кріс Міддлтон кожен внесли 15 очок за бакс, де конголезько-іспанський Серж Ібака відіграв 21 хвилину і набрав 5 очок і 5 підбирань. Патрік Беверлі (Wolves) і Джордж Хілл (Бакс) були вигнані в першому кварталі за бій, який почався з тертя між Сержем Ібака і Таурен Принц. КАВАЛЕРИ 113 - ПОРШНІ 109 Детройт Пістонс виграв 12 очок у третьому кварталі і мав сенсаційний Джерамі Грант (40 очок), але вони в кінцевому підсумку дозволили грі йти проти Клівленда Кавальєрс. Даріус Гарланд (24 очки і 12 передач) був лідером кавалерів, які мають дві прямі перемоги і які намагаються забезпечити шосте місце на Сході, останнє в прямому доступі до плей-офф. КЛАСИФІКАЦІЯ Східна конференція .1. Майамі Хіт (47-24) .2. Філадельфія 76ерс (43-26 .3. Мілуокі Бакс (44-27) .4. Бостон Селтікс (43-28) .5. Чикаго Буллс (41-29) .6. Клівленд Кавальєрс (41-30) .7. Торонто Рапторс (39-31) .8. Бруклін Нетс (37-34) .9. Атланта Яструби (35-35) 10. Шарлотта Шершні (35-35) 11. Вашингтонські чарівники (30-40) 12. Нью-Йорк Нікс (30-40) 13. Індіана Пейсерс (24-47) 14. Детройт Пістонс (19-52) 15. Орландо Меджік (18-53) Західна конференція: .1. Санс Фенікс (57-14) .2. Мемфіс Грізлі (48-23) .3. Голден Стейт Ворріорс (47-23) .4. Юта Джаззі (44-26) .5. Даллас Маверікс (43-28) .6. Денвер Нагетси (42-29) .7. Міннесота Тімбервольвс (42-30) .8. Машинки для стрижки L.A. (36-37) .9. Лейкерс Л.А. (30-41) 10. Новий Орлеан пелікани (29-41) 11. Сент-Антонія Шпори (27-44) 12. Портленд Трейл Блейзерс (26-43) 13. Сакраменто Кінгз (25-47) 14. Оклахома-Сіті Грім (20-50) 15. Х'юстон Рокетс (17-53). НАСТУПНИЙ ДЕНЬ (неділя 20 березня) Індіана Пейсерс - Портленд Трейл Блейзерс Х'юстон Рокетс - Мемфіс Грізлі Атланта Яструс - Новий Орлеан Пелікани Орландо Меджік - Оклахома-Сіті Грім Сакраменто Кінгз - Фенікс Санс Нью-Йорк Нікс - Юта Джаз-Юта Денвер Нагетси - Бостон Селтікс Філадельфія 76ерс - Торонто Рапторс Голден Стейт Ворріорс - Сан-Антоніо Шпори.