Хуан Форн та історії розуміли як ідеальні артефакти передачі

Лише через кілька днів після того, як помер Хуан Форн, було оголошено від'їзд Нібліти дель І, книги, написаної ним та його партнером Марією Домінгес, заснованої на історіїГільєрмо Енріке Хадсонта ілюстрованоїТерезітою Олхаберрі. Посмертне видання може вказувати лише одне питання, якщо воно стосується Форна — тієї людини, такої дорогої всім, хто його знав і мав неймовірну пристрасть до текстів і письма —: його стосунки з літературою переживають все, навіть смерть.

Хадсон - автор 19 століття, який народився в Аргентині, точніше, в Кільмесі, для англійських батьків. У віці 33 років за станом здоров'я він емігрував до Британії і розпочав плідну письменницьку кар'єру з роботи, заснованої на його спогадах, переважно в Аргентині, хоча також був фанатичним орнітологом, засновником Товариства захисту птахів в Англії та почесним президентом Срібного почесного товариства. Далеко і давно і Фіолетова земля, мабуть, його найпотужніші твори про його перебування в країні.

«Ніебліта дель І», останню книгу Хуан Форн написав до смерті

Інфоба Культура розмовляла з Марією Домінгес про Нібліту дель І , книгу, в якій згущене кілька літератур.

Яквам склалося, що фрагмент Хадсона, автора, який зазвичай навчається в коледжі чи останні роки середньої школи, може бути предметом дитячої літературної книги?

—Ідея перетворити цей фрагмент на книгу, а точніше, ту історію, яка є частиною роману Гудсона, відбулася в уяві Пабло Франко та Тересіти Ольхаберрі , промоутерів видавництва Flor Azul - крім Тересіти, що ілюструє сторінки книги - під час поїздки вони відвезли до Уругваю, коли в театрі Монтевідео стали свідками п'єси за мотивами «Фіолетова земля» і були в захваті. Пабло каже, що наступного дня вони шукали нескінченно, поки не знайшли це, видання роману, перекладеного Ідеєю Віларьйо. Багато років по тому, в Мар Азуль, і коли вони вже мали видавництво в руках, під час візиту ми зробили з Хуаном до його будинку, вони поговорили з нами про ідею книги і показали нам історію. Потім відбулося нове чари. Я не зовсім пам'ятаю, як це було, але Пабло стверджує, що я запропонував Хуану, і він погодився зробити разом безкоштовну версію історії, яку Тере вже почав ілюструвати. Мені подобається думати, що Nieblita del Yí - це матеріалізація низки принади.

З іншого боку, я не настільки впевнений, що це просто книга дитячої літератури. Я думаю, що Ніебліта може бути частиною легіону нестаріючих книг, тих, що містять різні шари сенсу, ніби вони були своєрідною китайською коробкою, або мамушкой.

—Форнраніше не публікувався в цьому жанрі, я не знаю, чи це ви це зробили. Як ви сприйняли його відкриття жанру як автора?

«Поки ми займалися Nieblita, були моменти великої веселощів і ніжності, були також деякі дебати, але я сумніваюся, що для Хуана це означало відкриття жанру як автора. З одного боку, він досить сильно не вірив гендерну категорію і завжди прагнув розмити кордони. Щоб написати, він зупинився на тому, що він назвав амфібією, і яке представляло своєрідний шлях втечі, спосіб звільнитися від жилета літературних класифікацій. З іншого боку, під час процесу написання я побачив, як він активував той самий механізм, який він використовував для задніх кришок. Хуан розумів історії, історії, як досконалі артефакти передачі, місце, де спілкування відбувається найбільш спонтанно. Тисячі разів я чув, як він сказав: «те, що мене цікавить, - це розповідати історію», і саме це відбувається в Ніебліта-дель-І,ми розповідаємо історію. Думаю, новим в даному випадку міг стати досвід написання з кимось іншим: рішення двома способами, які слова використовувати, як вести діалог між двома персонажами, як показати сенс історії, як написати закінчення.

У задніх обкладинках Хуан встановив розумовий діалог з читаючими письменниками, але саме нарешті він вирішив, як сказати. У Nieblita del Yí відбувається щось інше, тому що це результат суперпозиції та причастя голосів, які надали форму та сенс історії. Ми можемо думати, що Хадсон є там спочатку, пізніше Ідея Віларіньо, потім голос Хуана і мій з'являються разом, і паралельно вони зливаються з картинами Тере, де також відбулася безкоштовна ілюстрована версія історії. Саме вона перетворила Нібліта в птаха. Коли ми з Хуаном побачили чорний дзьоб, що стирчить над головою, нам довелося повернутися до тексту і написати його по-іншому.

—Як це було працювати чотирма руками?

—Над цією книгою працювали більше чотирьох рук: в той час як Пабло шукав ідеальний формат і ролі, він також був зайнятий підготовкою шляху до перетворення в книгу, Тере малював до знемоги на величезних полотнях, ми з Хуаном написали, Ана Армендаріз діяла як своєрідний геніальний дизайнер, який був у звинувачення у об'єднанні всього, що ми робили. Я думаю, що все це колективне завдання, яке поділилося, і час мацерації, яке мала книга, - це те, що в кінцевому підсумку дає книзі стільки цінності та краси. Ми провели це чотири роки, у нас був час на нашу користь. Працюємо без поспіху, без кондиціонування, серед друзів. Хуан завжди говорив, що якщо ви звернете увагу, історія розповідає вам, як вона хоче, щоб її розповідали. Я думаю, що це те, що ми зробили, знайдіть час, щоб послухати і зрозуміти, як нам довелося розповісти цю історію.

Тепер, коли книга знаходиться в руках багатьох людей, історія починає розширюватися і з'являються нові речі. Вчора хтось сказав мені, що в Китаї, в басейні річки Хуанхе, є також величезна річка під назвою Yí, але є вчений етимології, який стверджує, що назва уругвайської річки походить від Гуарані і може бути перекладено як могутня річка, річка, яка не відрізана.

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