Італія програє Ді Лоренцо на чемпіонат світу з репечажу

Правий спинка Наполі Джованні Ді Лоренцо, поранений у правому коліні, пропустить відбірковий плей-оф на ЧС-2022, оголошений цієї неділі збірною Італії.

Чемпіон Європи минулого року (19 команд, два голи) Ді Лоренцо повинен був піти у відставку в суботу з матчу, в якому його команда перемогла Удінезе (2:1).

Після проходження медичних тестів цього недільного ранку у Флоренції, на місці зустрічі Nazionale, Ді Лоренцо «буде недоступний для наступних матчів» збірної і повернеться до Неаполя, оголосила Федерація Італії.

Алессандро Флоренці (Мілан), який входить до списку, наданого Роберто Манчіні в п'ятницю, повинен зайняти місце Ді Лоренцо, хоча не виключено, що тренер викликає іншого гравця.

Пануючий чемпіон Європи, Італія зіткнеться з Північною Македонією в четвер в Палермо в півфіналі чемпіонату світу з перепечажу, і, якщо вона виграє, вона зіграє фінал проти переможця Португалії та Туреччини 29 березня.

Проблеми накопичуються для Манчіні, який не може розраховувати на його зірку Федеріко К'єза, поранену в коліні, намагаючись кваліфікувати Італію до Catar-2022, після того, як він був великим заочним у Росії-2018.

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