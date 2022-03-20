Помер Ісмаїл Рівера, первісток син Пуерто-Ріканського сальсеро з однойменною назвою

Сан-Хуан, 19 березня Пуерто-ріканський співак Ісмаель Рівера син, первісток легендарного однойменного сальсеро, помер цієї суботи у віці 67 років, нібито від серцевого нападу, джерело, близьке до артиста, підтверджене Ефе. За словами джерела, Рівера молодший поділився зі своїм партнером у своєму транспортному засобі, коли він «почав погано себе почувати» і помер на стоянці ресторану швидкого харчування в туристичному секторі Ісла-Верде в Кароліні, місті недалеко від Сан-Хуана. «Я щойно втратив одного з моїх найкращих братів», - сказав джерело, який також сказав, що «Ісмаеліто», прізвисько, яке носила Рівера молодший. Зі свого боку, Річі Бастар, музикант легендарного сальса-оркестру El Gran Combo з Пуерто-Ріко, також оплакував проходження свого колеги і співвітчизника. «Ла Сальса в траур, нехай Ісмаїл Рівера молодший син мера Ель-Сонеро відпочиває в Пасі, мої співчуття своїй родині та вболівальникам (sic)», - сказав Бастар у своїх соціальних мережах. Син Вірджинії Фуентес і Рівера, відомий як «Ель Сонеро мер», Рівера син народився 10 грудня 1954 року в Сантурсе, район Сан-Хуан і відомої музично-мистецької області, як детально описано на веб-сайті saocosalsa.com. Скориставшись досвідом, який він бачив і почув від батька, в 1977 році Рівера молодший приєдналася до Combo de Cortijo, режисера Рафаеля Кортіхо, музичного вчителя його батька. У цій групі син Рівера мав можливість бути чоловічим голосом альбому «El Sueño del Maestro», тоді як Фе Кортіхо був жінкою-виконавцем. Потім Рівера молодший записала постановку «Людський плід», в якій виділяється тема «Бронзова стіна», присвячена батькові. Крім того, він брав участь в групі Кортіхо і Су Бонш і працював в оркестрах Франциско «Како» Бастар Астара, Лос-Хіхос-де-ла-Сальса, Ель Комбо де Сіемпре та ABC (Arte Boricua Cultura) Хесуса Чепеди, сина легендарного пуерториканського музиканта і «батька» рідних жанрів la bomplba і ена, Рафаель Чепеда. Після участі в цих групах, Рівера син випустив альбом «La Leyenda Sigue», а потім разом з дітьми сальсероса Енді Монтаньєса та покійного Пелліна Родрігеса вони представили альбом «Los hijos de los celebres». Серед останніх музичних проектів, в яких він брав участь, був альбом Гілберто Санта Роза «Colegas», де він співпрацював над піснею «Bailadores». Він також надав свій голос на пісні «El charlatán» та «El sazón de abuela» у проекті «100 років Літо Пенья: Музичний слід», присвяченому також легендарному пуерториканському музиканту та директору Панамериканського оркестру, в якому брав участь Ісмаїл Рівера старший. НАЧАЛЬНИК jm/jrh