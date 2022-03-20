Вторгнення в Україну LIVE: Кремлівські війська евакуювали жителів Маріуполя проти їх волі на російську територію

Майже через місяць після початку російського вторгнення Україна підрахувала, що в країні загинуло близько 850 мирних жителів і 1400 отримали поранення внаслідок насильницьких атак московських військ.

У міру зростання міжнародного тиску на Кремль уряд Зеленського закликав Китай приєднатися до Заходу у засудженні «російського варварства», після того, як США попередили Пекін про наслідки, якщо він підтримав напад Москви на країну.

Бойові дії все більш суворі в українських ґрунтах. Росія погодилася використовувати гіперзвукові ракети під час своїх атак, а Збройні сили України стверджують, що за час зіткнень знищили близько 95 російських літаків, 115 вертольотів, 72 ракетні пускові системи та 44 системи ППО.

Далі, хвилина за хвилиною російського вторгнення: (український час, GMT+2):

Неділя, 20 березня:

4:30: Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та його індійський колега Нарендра Моді в ці вихідні закликалидо «негайного припинення насильства» в Україні після вторгнення Росії, після проведення розмови на саміті в Нью-Делі.

Кішида та Моді наголосили на важливості безпеки ядерних об'єктів в Україні та пообіцяли вжити заходів для вирішення гуманітарної кризи, з якою стикається Україна, йдеться у спільній заяві після їх зустрічі.

«Обидва лідери погодилися, що немає іншого варіанту, крім шляху діалогу і дипломатії», - сказав журналістам міністр закордонних справ Індії Харш Вардхан Шрінгла.

«Ми з прем'єр-міністром Моді підтвердили, що нам потрібна мирна резолюція на основі міжнародного права (...) Японія разом з Індією і надалі намагатиметься припинити війну і продовжуватиме підтримувати Україну та її сусідні країни», - пояснив Моді.

Індіята Японія разом із США та Австралією є частиною чотиристороннього діалогу з безпеки, який розглядається як регіональний оплот проти зростаючої напористості Китаю.

4:00: Президент України Володимир Зеленський заявив про призупинення діяльності десяти опозиційних партій на час воєнного стану,враховуючи ескалацію вторгнення та зв'язки деяких з них з Росією.

«РНБО вирішила, з огляду на масштабну війну і зв'язки деяких політичних структур з цією державою (Росією), призупинити будь-яку діяльність ряду політичних партій в період воєнного стану», - пояснив Зеленський у відеотрансляції рано вранці на офіційному державні канали українець.

Зокрема, партіями, діяльність яких була призупинена, є «Опозиційна платформа — За життя», «Партія шаріату», «Наша», «Ліва опозиція», «Союз лівих сил», «Держава», «Прогресивна соціалістична партія України», «Соціалістична партія», «Соціалісти» та «Блок Володимира Балдо».

3:15: Начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харкові Сергій Болвінов повідомив, що зпочатку війни 24 лютого в цьому регіоні загинули 266 мирних жителів.

Середмирних жителів, які загинули від бомбардування російських військ, 14 дітей, за словами Болвінова в заяві, яку поділили у своєму акаунті у Facebook, в якому також було оголошено про три загибелі за останні 24 години.

Харків, місто на північному сході України з населенням 1,5 млн до російського вторгнення в Україну, обложений російськими військами. Крім того, цієї суботи місто було бомбардовано і кілька житлових будинків постраждали від ракет, повідомляє українське агентство Уніан.

2:30 Президент Швейцарії Ігнаціо Кассис запевнив, щоШвейцарія «готова» стати посередником у вирішенні конфлікту в Україні і заявила про готовність організувати переговори між Києвом і Москвою.

«Швейцарія поєднує нейтралітет з гуманітарною традицією (...) Це невелика країна, яка твердо прихильна свободі. (Швейцарія) готова зіграти роль посередника за лаштунками або вести переговори», - заявив президент Швейцарії на демонстрації в Берні на підтримку України, передає РТС.

На заході, який відвідав практично президент України Володимир Зеленський, президент Швейцарії висловив свою «надію» на те, що зброя «буде швидко замовкнути» та направив вітальне послання українцям, які знайшли притулок у Швейцарії, повідомляє «24 години».

2:00: Маріупольська міська рада засудила, щоросійські війська евакуюють жителів міста на російську територію проти їх волі.

Це пояснила міська рада міста, обложений російськими військами в заяві на Telegram, де пояснюється, що «кілька тисяч жителів» були депортовані до Росії. Зазаявою, російські війська, як повідомляється, сховалися в спортивному клубі, де від постійних обстрілів ховалися понад тисячу осіб (переважно жінок і дітей).

З цієї причини, і для того, щоб російська армія не могла «використовувати» людні місця для «викрадення» жителя міста Маріуполя, українські війська вивели б «з цих районів», повідомляє українська влада.

«Відомо, що захоплених маріупольців вивезли в фільтраційні табори, де окупанти перевіряли телефони та документи людей . Після перевірки деякі жителі Маріуполя були перенаправлені у віддалені міста Росії, хоча доля інших невідома», - йдеться в тексті.

1:20: У суботу через гуманітарні коридори обложних міст України евакуйовано щонайменше 6,623 людини, повідомляє старший чиновник офісу президента Володимира Зеленського Кирило Тимошенко.

Тимошенкоповідомила, що з Маріуполя до Запоріжжя евакуювали 4 128 осіб, у тому числі 1 172 дитини.

У Київській області 1820 осіб були евакуйовані з менших міст і міст — у тому числі Буча, Білогородка, Пісківка та Гореничі — і передані до української столиці Києва, сказав він.

В іншому місці України з Луганської області евакуйовано 675 осіб, повідомила Тимошенко.

00:05: Президент України Володимир Зеленський звернувся до цієї суботи тисячі мирних демонстрантів, які зібралися в Берні, і закликав швейцарців Уряд захопило рахунки російських олігархів.

Президент України Володимир Зеленський виступив на антивоєнній демонстрації в Берні, Швейцарія (Reuters/Arnd Wiegmann)

«Це теж битва зі злом», - сказав Зеленський на відеоконференції через перекладача за столом і в його вже типову зелену сорочку. Прохання вилучити рахунки олігархів було задоволено оплесками.

Мітингувальники зібралися біля будівлі швейцарського парламенту з українськими прапорами, щоб засудити російське вторгнення, яке почалося 24 лютого.

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