Інфографічні прогнози 12H00 GMT

ГОЛОВНА НОВИНА

* Україна-Росія-конфлікт:

1/Перший супутниковий аналіз пошкоджень у Маріуполі (135 х 145 мм)

* Бельгія-Accident-Карнавал:

1/Карта Бельгії з розташуванням La Louvière (45 x 50 мм)

2/ Карта з позицією Strépy-Bracquegnies, район Ла Лув'єр, на півдні Бельгії (90 x 101 мм)

* Вибор-Франція-Політика:

1/Профілі кандидатів на вибори Президента (5 інфографіки 45 х 120 мм)

* Епідемічний вірус-здоров'я - пандемія:

1/Кількість смертей від covid-19 у різних країнах за офіційними даними та світовий баланс станом на 18 березня о 11:00 за Гринвісом (91 x 66 мм)

2/Глобальний баланс нової пандемії коронавірусу станом на 18 березня о 11:00 за Гринвісом (90 x 109 мм)

3/Кількість випадків та смертей від covid-19 у Латинській Америці та Карибському басейні та найбільш постраждалих країнах станом на 18 березня о 16:00 за Гринвісом (45 x 86 мм)

4/Еволюція нових випадків covid-19 за останні 7 днів, порівняно з попереднім тижнем, за країнами, станом на 17 березня (90 x 66 мм)

* Куба-Росія-Україна-ЄС-Туризм-пандемія-Конфлікт: Прибуття міжнародних відвідувачів на Кубу по місяцях, з січня 2019 року (135 х 80 мм)

Доступно:

- Члени НАТО (3 інфографіки)

- Україна-конфлікт-Росія (10 інфографіки)

ЕКОНОМІКА

Доступно:

- Конфлікт-масляна енергія (135 х 101 мм)

- Україна-Росія-конфлікт-економіка-борг (135 х 71 мм)

- Конфлікти для сільського господарства та харчових продуктів (135 x 85 мм)

- Венесуела-Росія-США-Дипломація Україна-Конфлікт (90 х 71 мм)

- Аргентина-землеробство-культури посухи (90 х 129 мм)

- Чилій-економіка-зростання ВВП (2 інфографіка)

- Бразилія-економіка-безробіття (45 x 62 мм)

СУСПІЛЬСТВО/КУЛЬТУРА/ЛЮДИ/НАУКА

Доступно:

- Австралія-клімат-середовище: інфографіка, що показує процес, який призводить до відбілювання коралів (180 x 69 мм)

СПОРТ

* Авто-F1 Світ-Eau-Ned:

1/Кількість титулів усіх чемпіонів Формули-1 (135 х 136 мм)

2/Інфографіка з чотирма чемпіонами світу все ще активна в сезоні 2022 Формули-1 (90 x 101 мм)

3/ Інформація про схеми та календар для сезону 2022 року Формула-1 (180 x 175 мм)

4/Інфографіка про поєдинок між Льюїсом Гамільтоном та Максом Верстаппеном, який жив жорстким головою до голови в сезоні 2021 року Формули-1 (135 x 101 мм)

5/Інфографіка з п'ятьма водіями, які могли б створити сюрприз у сезоні 2022 Формули-1 (135 х 108 мм)

6/ Презентація міжнародного автодром Бахрейну, в Сахірі, місце проведення Гран-прі 20 березня (90 х 95 мм)

7/ Водії та команди, які формують стартову сітку сезону 2022 Формули-1 (45 x 300 мм, 90 x 166 мм, 135 x 115 мм)

8/ Інфографіка, що показує зміни, внесені до правил Формули 1 у 2022 році, за допомогою яких, як очікується, сприятиме обгону в гонці (180 x 114 мм)

* Регбі-шість націй-2022-FRA-ENG: виступ Франції та Англії на турнірі з регбі шести націй з 2000 року (135 х 90 мм)

Доступно:

- Авто-F1-World-2022 (9 інфографіки)

- Чемпіонати FBL-EUR-Ліга-2021-2022 рр.: (3 інфографіка)

- 2022-CHN-Паралімпіада (2 інфографіка)

- Регбі-шість націй-2022 (1 інфографіка)

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