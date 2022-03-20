Індія вперше знизилася з 2000 випадків ковіда з квітня 2020 року

Нью-Делі, 20 березня, Індія повідомила про 1761 нових випадків коронавірусу в неділю, що є найнижчою кількістю з квітня 2020 року, коли країна перебувала в суворій ув'язненні на початку пандемії, ситуація, яка також збігається зі зняттям більшої частини обмежень. Такі дані, як сьогодні, не були зафіксовані в цій країні 1,35 мільярда жителів з тих пір суворого ув'язнення, яке спорожнило густонаселені вулиці пішоходів, повністю паралізуючи індійську економіку, в той час, коли були всі невизначеності. Майже через два роки Індія оптимістично налаштована на те, що найгірша пандемія вже пройшла, індекс позитивності 0,41 відсотка, різке падіння від 30 відсотків, зафіксованих менше трьох місяців тому, з більш ніж 300 000 випадків на день, хоча індійська влада закликає до обережності. За даними Міністерства охорони здоров'я Індії, 98,7% хворих на коронавірус повністю одужали, і на даний момент лише 26240 людей мають активне захворювання в країні, доводячи загальну кількість випадків з моменту початку пандемії до 43 мільйонів. Кількість смертей від коронавірусу становила 516 479 з початку кризи охорони здоров'я, 127 за останні 24 години. Швидке зниження випадків відбувається, тоді як рівень вакцинації продовжує зростати з більш ніж 60 відсотків його населення повністю вакцинованим, а загалом 1,8 мільярда доз вводять близько 970 мільйонів людей. З минулої середи до цієї групи населення були включені діти віком від 12 до 14 років, причому 1, 7 мільйона підлітків у цьому віковому діапазоні були щеплені з тих пір першою дозою. Зокрема, вакциною, спрямованою на наймолодшого населення, є Corbevax, розроблена Техаською дитячою лікарнею (США) та Медичним коледжем Бейлора, яка виробляється в азіатській країні індійською компанією Biological-E. Ця загальна картина дозволила припинити обмеження, комендантську годину та заходи закриття, введені з перервами в країні протягом двох років, що завадило індійській економіці відродити з очікуваною швидкістю. Індія також вирішила відновити міжнародні комерційні рейси з наступної неділі, 27, що дозволить реанімацію його туристично-економічної діяльності. З 30 січня 2020 року, коли влада підтвердила перший випадок коронавірусу у людини з китайського міста Ухань, Індія пережила три хвилі інфекцій, які, у найгіршому випадку в травні 2021 року, становили понад 400 000 випадків та 4000 смертей на день, з лікарнями, насиченими через відсутність ліжок і кисень і крематорії переповнилися.