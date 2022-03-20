У розпал сумнівів аеропорт Нью-Мехіко злітає

Через три тижні після подання на референдум відкликання президент Андрес Мануель Лопес Обрадор відкриє в понеділок новий аеропорт Мехіко, флагманську роботу уряду, яка має сумніви щодо його операційної та фінансової спроможності.

Термінал, побудований армією на авіабазі Санта-Люсія, в Зумпанго (штат Мексика), прагне полегшити насичення аеропорту Беніто Хуареса, який у 2021 році перемістив 36 мільйонів пасажирів, а в 2019 році рекордні 50,3 мільйона пасажирів.

Феліпе Анхелес, названий на честь солдата мексиканської революції початку 20 століття, замінює інший термінал, який уряд Енріке Пенья Ньєто (2012-2018) побудував у передмісті Тескоко за вартістю 13 мільярдів доларів.

Остаточні інвестиції в новий комплекс складуть 74,535 мільйонів песо (3,657 мільйонів доларів), за словами лівого президента, обраного в 2018 році на шестирічний термін.

Це буде інавгурація першої з основних інфраструктурних робіт. Інші, на півдні країни, є нафтопереробним заводом у рідному Табаско; поїзд майя, туристичний проект 1,554 км, в якому також беруть участь військові, та модернізація міжокеанічного коридору Теуантепек.

Лопес Обрадор, який розширив роль Збройних сил у кількох районах, зазначає, що новий аеропорт, приблизно в 50 км від столиці, «не мав перевитрати витрат (...), сучасний і був побудований військовими інженерами в рекордні терміни, за низькою вартістю та з найсучаснішими технологіями».

- Мало операцій -

Інавгурація відбувається напередодні 10 квітня консультації, в якій мексиканці вирішать, чи хочуть вони, щоб президент - чий популярність в середньому 58% - закінчив свій термін.

Плебісцит був включений до Конституції правлячою більшістю Конгресу, але опозиція відкидає його на тій підставі, що вона прагне лише посилити Лопеса Обрадора, який виключає зміну закону для здійснення перевиборів.

Новий аеропорт розпочнеться з восьми щоденних рейсів від національних авіакомпаній Volaris, VivaAerobus та Aeromexico (найбільших в країні, яка спочатку відмовилася брати участь), а венесуельський Конвіаса, єдиний міжнародний.

Лопес Обрадор також запросив президента Дельти працювати з Сент-Люсії.

Феліпе Анхелес буде служити одночасно з поточним аеропортом та сусіднім Толукою, на відміну від проекту Texcoco, який би повністю замінив Беніто Хуарес.

Такі галузеві аналітики, як Фернандо Гомес, вважають, що цей фактор збільшує ризик аварій.

«Вона повинна була поглинути більшу частину операцій (нинішнього аеропорту). І якщо не більшість, то важлива частина», - говорить Гомес AFP. Хоча це відбувається, «ми маємо ризик нещасного випадку».

Але влада аеропорту повідомила газеті Milenio, що вони прийняли модель навігації, яка гарантує одночасну діяльність.

Уряд планує перенести 30% операцій до Сент-Люсії за три роки.

- Ретос -

Робота також стикається з екологічними проблемами, такими як контроль забруднення та наземний зв'язок, оскільки близько 20 мільйонів людей живуть у Мехіко та його мегаполісі.

Міністерство навколишнього середовища попередило про такі наслідки, як зменшення обсягу та якості води, зменшення флори та зміна середовища існування дикої природи, які, тим не менш, вважали мінімальними та виправними.

«У короткостроковій перспективі (виклик) - це дорожня інфраструктура для доступу, і що пропускна здатність досить велика, щоб, коли рівень поточного аеропорту зменшується, він може задовольнити попит», - говорить капітан Мігель Валеро, колишній президент Асоціації пілотів Мексики.

Уряд визнає, що до Сент-Люсії буде потрібно більше часу, тому пообіцяв скоротити час на документацію.

З фінансової сторони, менеджери аеропорту визнають, що Феліпе Анхелес буде прибутковим лише в 2026 році. Тим часом він буде фінансуватися за допомогою державних ресурсів, а знижки будуть застосовуватися для того, щоб зробити роботу компаній більш економічною.

Лопес Обрадор підкреслює, що це буде поступовий процес, який піде рука об руку з економічним відновленням.

Аеропорт народився в розпал суперечок. Перш ніж вступати на посаду, Лопес Обрадор вже вирішив скасувати проект Texcoco після популярної консультації, яку критикують за те, що він є непредставницьким, і замінити його на проект Сент-Люсії.

Це рішення аналітики вважають однією з причин холодних відносин, які мав уряд Лопеса Обрадора з приватним сектором.

Юг/вісьм/дг