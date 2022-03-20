«У мене було багато битв, але я все ще живий», - каже Надаль після переходу до фіналу в індійському Уеллсі

Після проходження ще тригодинного іспиту проти процвітаючого Карлоса Алькараса, іспанський тенісист Рафаель Надаль був радий, що продовжив свою 20-виграшну серію поспіль в суботу і досяг фіналу Індійського Уеллса.

35-річна іспанська зірка зламала опір Алькараза, 18 років, на рахунку 6-4, 4-6 та 6-3 в грі, в якій, крім хронічних проблем у лівій нозі, йому довелося лікувати дискомфорт у грудях на початку третього сету.

«Я думаю, що це нічого важливого», - пояснив він пізніше пресі. «Це було, ймовірно, через вітер, і я зробив деякі погані рухи (...) Але мені потрібно було запитати, бо я відчував себе досить незручно».

«Мені все ще трохи шкода, але до завтра залишається багато годин, я впевнений, що нічого не станеться», - сказав Надаль менше ніж за 20 годин до фіналу неділі проти американця Тейлор Фріц (20-й ATP).

Після року, позначеного його фізичними проблемами, Надаль переживає найкращий початок своєї кар'єри з трьома виграними титулами, включаючи Відкритий чемпіонат Австралії, за допомогою якого він став чоловічим тенісистом з найбільш титулами Великого шолома (21).

«З точки зору втоми, я відчуваю себе досить добре. Я не можу скаржитися», - сказав він.

«На цьому тижні у мене було багато жорстких боїв, але я все ще живий», - підкреслив він. «Я у фіналі, і я хочу насолоджуватися цим».

Надаль позбувся похвали для молодого Алькараса, нової перлини іспанського тенісу, яку він сказав, що має «всі інгредієнти, щоб бути неймовірним чемпіоном».

«Я не нервував, бо був молодим гравцем. Я ставився до нього як до восьми найкращих», - сказав він.

Надаль пошкодував, що матч став «майже невідтворюваним», коли сильний вітер увірвався на другий сет у супроводі піску з пустелі Індіан Уеллс.

«Проблема в тенісі полягає в тому, що у нас немає регулювання для цього. Немає правил для вітру, ніхто не говорить про те, що з певними милями на годину ви повинні призупинити матч», - нагадав він.

«Іноді мені подобається грати на вітрі, тому що це виклик, наприклад, коли я граю в гольф, шукати рішення весь час», - нагадав він. «Але це був не просто вітер, я почав відчувати пісок в очах, і це трохи боляче (...) Для деяких ситуацій, таких як піщана буря, можливо, ми могли б додати її до книги правил».

Щодо свого суперника у фіналі, Надаль вважав, що Фріц «грає дуже добре».

«Я спостерігав деякий час свого (півфінального) матчу проти (Андрія) Рубльова, і він грав з великою рішучістю, дуже агресивно», - сказав він.