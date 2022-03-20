Гімнастика та студенти зіткнуться з ще однією яскравою класикою Ла-Плата: час, телебачення та тренування

Гімнастиката Естудіанти підбадьорять за ще одну яскраву класику Ла-Плата на сьоме побачення Кубка Ла Ліги. Обидвікоманди зіткнуться з дуже різними подарунками, оскільки Лобо походить від того, що його побили Рівер-Плейт, і терміново потрібно додати до трьох (він не робить чотирьох ігор), щоб мріяти про кваліфікацію на наступний етап конкурсу, тоді як Лев , незважаючи на його останній поразка з Бокою, провідним маршем в його районі і в середині тижня вдалося претендувати на груповий етап Копа Лібертадорес.

Піпо Горосіто планує внести зміни в усі лінії, щоб оговтатися від важкого 0-4, який він постраждав у Монументалі. Першим з них буде уругвайський брахіан Алеман, який повернеться у власність після завершення дати призупинення. Крім того, малолітній Гільєрмо Енріке міг увійти замість Франсиско Герометта.

Решта базової лінії підтримувалася б Моралесом та Фраттою центральних захисників, Колазо як вінгер, хоча тренер намагався з Германом Гіффрі. Посередині парагвайський Рамон Соса та колумбієць Йохан Карбонеро будуть розміщені групами, тоді як Алеман буде подвійним 5 з Нері Леєсом як його партнером. Далі тренер спробував з подвійним наконечником, а Франко Сольдано - той, хто приєднався до Крістіана Таррагони.

Зі свого боку, російський Зелінський також аналізує варіанти в Estudiantes de La Plata через серію зустрічей. Наразі тренер не зможе розраховувати на Мауро Боселлі, який під час поразки Бока-Хуніорс отримав травму лівої щиколотки, і чекає еволюції деяких футболістів, таких як випадок колумбійця Нельсона Деосси, який вже зміг повернутися з Чилі після позитиву на коронавірус.

Для цього матчу доступний Леандро Діас (проти Евертона він не грав, тому що його призупинили в Кубку), і він, безумовно, зробить атакуючий дует з ріонегріно Густаво Дель Прете, який грав вчора після того, як постраждав від сильного стану грипу протягом декількох днів. Одне з питань полягає в тому, чи буде тренер підтримувати лінію трьох центральних захисників, які дуже добре працювали в двох матчах за «Лібертадорес» проти «Евертона».

Іншим варіантом може бути повернення до лінії чотирьох, за допомогою якого Зелінський повинен вибрати двох із трьох захисників, а Мануель Кастро грав за одну сторону, а Пеллегріні для іншого, а Дель Прете та Діаз на чолі.

Ймовірніутворення:

Гімнастика: Родріго Рей; Гільєрмо Енріке, Леонардо Моралес, Гільєрмо Фратта, Ніколас Колазо; Рамон Соса, Брахіан Алеман, Нері Лейс, Йохан Карбонеро; Франко Сольдано та Крістіан Таррагона. ДТ: Нестор Горосито.

Студенти: Маріано Андухар; Агустін Рогель, Езекіель Муньос, Фабіан Ногуера; Леонардо Годой, Хорхе Родрігес, Фернандо Зукі, Еммануель Мас; Матіас Пеллегріні, Густаво Дель Прете та Леандро Діас. ДТ: Річард Зелінський.

Арбітр: Сільвіо Труко.

Стадіон: Хуан Кармело Зерільо.

Гора: 16:15.

ТБ: Фокс Спорт Преміум.

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