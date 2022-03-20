Гвідо Беллідо: «Вони мріють звільнити Педро Кастільо, і якщо вони наважаться, це буде їхмогила»

ГвідоБеллідо відповів на тих, хто намагається звільнити президента Педро Кастільо і не вагаючись напав на опонентів, які «мріють» зняти голову держава з посади. Ці заяви були наведені під час закриття Першої зустрічі муніципальної Співдружності Перу.

«Вони мріють звільнити Педро Кастільо . Вони не зможуть, і ми це чітко скажемо, якщо вони наважаться, це буде їхмогила, тому що вони можуть подумати, що, оскільки вони мають голоси або тому, що вони можуть купити конгресмена, це закінчується на цьому. Ні, люди, країна і світ зрозуміють, що є до і після президента», - сказав він.

Він також згадав, що вони встановлюють пастки, посилаючи таких людей, як Карелім Лопес , щоб залучати їх до корупційних актів.

«Вони встановлювали пастки, вони хочуть оточити, вони відправляють свого Кареліма Лопеса шукати деякі лазівки, хотіти забруднити президента, цей уряд, але вони не зможуть», - сказав він під час церемонії закриття першої зустрічі з владою муніципальної співдружності в Кальці, Куско .

«Вони приносять журналіста міжнародного джему, нещасного чоловіка, який не наважується конфліктувати з батьками, захотіти жорстоко поводитися з президентом Республіки. Він матиме свій час, його час для нього також взяти інтерв'ю з іншими людьми, яким доведеться притягнути до відповідальності, тому що я не думаю, що це було безкоштовно для нього переслідувати, сказати, що він коли-небудь планував відмовитися від територіального моря. Що таке негідники», - додав він, посилаючись на інтерв'ю, яке Фернандо дель Рінкон з CNN en Español зробив Педро Кастільо в січні цього року.

Згадаймо, що 28 березня пленарне засідання Конгресу обговорюватиме рух президентської вакансії через постійну моральну недієздатність проти президента Педро Кастільо. Під час цієї сесії Глава держави може реалізувати своє право на захист особисто або через адвоката.

«Я хочу повторити політичну підтримку в Конгресі, ми будемо насильно реагувати в міру політичних домагань. Ми маємо можливість дискутувати і рухати країну вперед перед лицем років корупції, які відбулися», - сказав він.

Зі свого боку, президент Ради міністрів Анібал Торресвисловився цієї п'ятниці на опозиційних місцях, які керують вакансією проти президента Педро Кастільо.

«Ті, хто програв на цих виборах, не хочуть визнавати уряд (Педро) Кастільо і прагнуть спорожнити його будь-якою ціною, вдень і вночі. Ми бачимо, як виходить якийсь конгресмен і розповідає лише про вакансію», - сказав глава ПКМ з регіону Куско.

ПЕДРОКАСТІЛЬО ОГОЛОШУЄ НАЦІОНАЛЬНУ АСАМБЛЕЮ 26 БЕРЕЗНЯ

Президент Республіки Педро Кастільо оголосив, що скликає Національну угоду на сесію на суботу, 26 березня . Через заяву глава держави просив таке засідання всього за два дні до того, як Конгрес Республіки обговорює проти нього вакантну пропозицію.

«Я оголошую з цього простору, що в суботу, 26 березня, ми здійснимо Національну угоду, збори Національної угоди, і ви дисципліновано, впорядковано та органічно запрошені до участі», - сказав він на церемонії закриття зустрічі з муніципальними співдружностями в Куско.

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