Фахардо нападає на Петра та Урибізму, «в особі Фіко Гутьєрреса», за те, що він не знає результатів виборів

IMAGEN DE ARCHIVO. Sergio Fajardo habla durante una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, Marzo 8, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

Цієї суботи, 19 березня, колишній губернатор Антіокії та кандидат коаліції Centro Esperanza Серхіо Фахардо придумав заяви своїх претендентів на президентство Колумбії, деякі з яких поставили під сумнів результати законодавчих виборів, заявивши, що це «перша глава війна, яка може взяти країну вперед».

Колишній мер Антіокії, який виграв внутрішню консультацію центру альянсу, який акредитує його як єдиного кандидата на перший президентський тур, розкритикував сильне опитування результатів виборів лідера опозиції Густаво Петра та Демократичного центру, групи яких він згаданий представлений колишнім мером Медельїна та кандидатом команди в Колумбії, Федеріко «Фіко» Гутьєррес.

«Ми вже повідомлені. Петрота Урібізм, який у 2022 році представляє «Фіко» Гутьєррес, оголошують, що не будуть поважати результати виборів, якщо не виграють. Це перша глава майбутньої війни, яка може зайняти нашу країну вперед. Я збираюся піклуватися про Колумбію. Повірте мені», - сказав кандидат Коаліції Centro Esperanza, який здобув найнижчий голос серед переможців трьох політичних альянсів.

Ці заяви надходять через кілька годин після того, як Демократичний центр попросив Національний реєстр актів цивільного стану про перерахунок голосів «з переглядом кожної картки, яка могла бути змінена журі», зазначивши, що відмінності між попереднім підрахунком та підрахунком, за допомогою якого вони втратили одне з 14 місць до Сенату, був «незвичайним».

Так само природний лідер колективу Альваро Урібе зазначив, що вибори залишили почуття «недовіри», що пояснюється невідповідностями E-14 та «переважним голосуванням щодо петроїзму в районах торгівлі наркотиками», саме тому він запропонував людям ігнорувати результати, за допомогою яких вони втратили їх положення як лава більшість.

Зі свого боку, лівий лідер, який очолив опитування про наміри голосувати в країні, підтвердив наявність порушень у голосуванні за лаву Історичного пакту, який після консолідованої перевірки РАГСу підтвердив відновлення трьох місць у Сенаті.

«Статистично не можливо, що за столом всі присяжні роблять помилку одночасно в сумі. Відстороненняпрофесорів зі списку журі, натиснутого Урібе, мало одну мету: створити однорідні журі, щоб змінити результати на десятки тисяч», - сказав кандидат Історичного пакту.

На відміну від власного повідомлення, кандидат Коаліції Centro Esperanza Серхіо Фахардо згадав минулого четверга, що він підтримав запит про новий лібералізм, відроджений колектив, який є частиною центрального альянсу, який вимагав загального перерахунку, стверджуючи, що в 42,3% таблиць, тобто У 47 000 таблицях країни партія, заснована визвольним лідером Луїсом Карлосом Галаном, не отримала голосів, що було «неправдоподібно».

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