Ілон Маск має дату прибуття Space X на Марс

ІлонМаск оновив свої прогнози на першу пілотовану місію на Марс,і знову ця дата трохи пізніше, ніж раніше. Хоча NASA спочатку робило більш реалістичні прогнози, SpaceX почав з оголошення про дивно ранню дату.

Однак з часом це було відкладено, і остаточне оновлення буде реалізовано в 2029 році. Причина, поза пандемією COVID-19 та воєнними конфліктами, здається, пов'язана з тим, що запускзорельота, який буде використаний для поїздки; який ще не готовий. Це правда, що за останні місяці вони досягли дуже важливого прогресу, але недостатньо для задоволення своїх найоптимістичніших прогнозів.

Поїздкана Марс не може бути здійснена в будь-який час

Рухи двох планет разом з іншими важливими факторами означають, що існують лише дуже конкретні періоди, відомі як стартових вікон, протягом яких може відбутися така подорож.

Найближче до того часу - в кінці цього року. Фактично, саме транспортний засіб Європейське космічне агентство (ESA) використовувало для відправки свого першого марсохода на Марс, якби не розрив зв'язків з Росією . Тодібуде ще один до кінця 2024 року. Цедата, яку спочатку вибрав Ілон Маск, хоча він швидко зрозумів, що йому доведеться чекати наступної, в кінці 2026 року.

Насправді, у грудні 2021 року він зберігає дату. Однак на цьому тижні генеральний директор SpaceX оголосив, що все знову відкладається до наступного вікна, яке відбудеться в період з кінця 2028 року до початку 2029 року. Зокрема, Маск оголосив про перенесення поїздки на Марс в 2029 році. За цією швидкістю вона може збігатися з прогнозом NASA.

Ілон Маск. (фото: Код спагетті)

Першазупинка - на Місяці, потім Марсі

Цього року виповнюється півстоліття з тих пір, як людина в останній раз ступила на Місяць. Цебуло з місією «Аполлон-17" у 1972 році. Зтих пір багато місій було відправлено на головний супутник Землі, але жодна не була укомплектована.

Це було призначено для того, щоб трохи більше пізнати місцевість, щоб майбутні поїздки з селену поля були безпечнішими для космонавтів. Крім того, очікується, що нова місія матиме інноваційне повітря, щоб жити до часу і включати в екіпаж принаймні одну жінку.

Одне з останніх фотографій людини на Місяці, з місією Аполлон 17 (NASA)

З цією метою була розроблена програма Артеміди , яка належить NASA та її партнерам в Європі (ESA), Японії (JAXA), Канаді (CSA), Бразилії (AEB), Австралії (ASA) та Мексиці (AEM). Спочатку перша місячна посадка місії була запланована на 2024 рік. Однак проблеми в розвитку скафандра і системи посадки Місяця змусили його відкласти до 2026 року.

Завершивши цю подорож на Місяць, NASA зафіксувала очі на Марсі. Однакз самого початку було оголошено, що ця пілотована місія не могла бути здійснена до 2030-х років. НатомістьІлон Маск був набагато оптимістичнішим. Їх метою завжди було колонізувати червону планету якомога швидше, завдяки використанню їх багаторазового космічного човника Starship. SpaceX працює протягом багатьох років, щоб все було готово. Але, можливо, це занадто рано для побачень.

20-12-2021 Відпочинок Артеміди I після запуску ПОЛІТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ НАСА

Новепередбачення Ілона Маска

Обліковий запис у TwitterSpace Centerна цьому тижні опублікував оголошення з проханням, коли люди вперше ступить на Марс. Він згадав Ілона Маска безпосередньо, коли його запитали про його прогнози.

Станом на грудень 2021 року, коли він все ще робив ставку на 2026 рік, генеральний директор SpaceX не дав нової дати. Однак він відповів на цю публікацію в Twitter коротким «2029″.

Ілон Маск. (фото: Твіттер)

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