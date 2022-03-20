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Неділя 20 Березень 2022
Україна

Пиття дощової води та поїдання вуличних голубів, замкнуте життя Маріуполя

Newsroom Infobae

20 Березень 2022

Одеса (Україна), 20 бер Молода Галина Балабанова провела останні три тижні облоги у рідному місті Маріуполі, на південному сході України, куди її сусіди приїхали збирати дощову воду та готувати голубів, яких вони знайшли на вулицях, щоб пережити оточення російських військ у відсутність основних витратних матеріалів. «Сусіди об'єдналися і включили підвальні приміщення як притулки. Тепер вони збирають дощову воду і варять голубів та інших тварин на багаття, щоб вижити. Ліки в місті майже не знайдеться», - розповідає Балабанова Ефе в телефонній розмові. Маріуполь, місто з півмільйона жителів, є одним з найважчих постраждалих у цьому конфлікті, і майже 70 відсотків будинків міста були пошкоджені в результаті бомбардування, за даними міської влади. ЗАЛИШИТИ МАРІУПОЛЬ Балабанова встигла покинути Маріуполь 16 березня, того ж дня, коли українська влада звинуватила російську владу в нападі на міський драматичний театр, де сотні людей ховалися в бомбосховищі будівлі. «Під час бомбардування театру я просто виїжджав з міста, і я просто почув це. На околиці міста, з (гуманітарного) коридору. Ви могли чудово бачити, як на місто нападають з усіх боків і всіма можливими способами», - говорить він. Молода жінка використала один з гуманітарних коридорів, встановлених для евакуації міста, але ці кроки були атаковані. «Дивом нас не розстріляли. З цього моменту ми продовжуємо на своєму приватному транспорті і не користуємося офіційним коридором, на свій страх і ризик. По дорозі було більше 20 КПП для чоловіків в російській формі, які оглядали автомобіль кожні 500 метрів. Ми хотіли плакати від безпорадності, тому що залишили сім'ю і друзів позаду в місті», - говорить він. Українська влада відкривала гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів з деяких найважливіших міст країни, на які нападають росіяни, але той, що в Маріуполі практично заблокований, що світові лідери та міжнародні організації просять вирішити, щоб їхні сусіди втекли . Як заявила вчора віце-прем'єр України Ірина Верещук, «не всі гуманітарні коридори працюють», зазначивши, що вже встигли покинути Маріуполь щонайменше 4100 осіб, у тому числі майже 1200 дітей. «У місті я бачив росіян, але тільки здалеку, так як на момент мого від'їзду центр міста ще не був зайнятий. Я бачив їх машини, бойові машини і танки. Я також бачив їх на пунктах пропуску за містом, де намагалися психологічно катувати тих, хто покинув місто, показуючи свою псевдосилу», - говорить він. НАЙГІРШІ МОМЕНТИ Балабанова — одна з тисяч людей, яким вдалося втекти з Маріуполя, де закінчуються запаси води та продуктів харчування, а гуманітарну допомогу навряд чи дозволили в цей час, повідомляє Всесвітня продовольча програма ООН. «Маріуполь зазнав погодинних артилерійських, авіаційних і танкових атак. Всі вулиці без винятку і більшість будинків зруйновані (...) Заводи, де знаходилося більше 15 притулків, щодня піддавалися нападу», - говорить він. І не тільки ті будівлі, а й школи та лікарні, оскільки українська влада звинуватила Москву у бомбардуванні дитячої лікарні більше тижня тому, в результаті чого загинули три людини, двоє з них неповнолітні. Однак Росія заперечувала, що саме за цією акцією в місті, де з початку вторгнення вже загинуло понад 1200 людей. «Найгірші моменти були, коли було відразу шість літаків, що кружляли місто і здійснюють безперервний обстріл. Боюся думати про те, якою буде ситуація там сьогодні», - пояснює він. Серед трагічних переживань у місті Балабанова каже, що люди приїхали до неї та її сім'ї з найдальших кварталів, щоб звернутися за допомогою. «Вони задалися питанням, куди потрапила влада, мер і навіть похоронне бюро. Вони задавалися питанням, чому вони тепер повинні ховати своїх близьких у власних садах», - говорить він. Але для неї найважчі моменти зараз є, оскільки вона безпорадно живе в ситуації: «Тепер, коли я перебуваю поза небезпекою, і я не можу допомогти тим, хто пише мені, просячи, щоб я вивезти їх близьких з обложеного Маріуполя або навіть принести їм воду і хліб». «Вони не обмежилися в облозі міста, але вирішили витерти його з лиця землі», - підсумовує він. Айзек Мартін