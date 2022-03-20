Пиття дощової води та поїдання вуличних голубів, замкнуте життя Маріуполя

Одеса (Україна), 20 бер Молода Галина Балабанова провела останні три тижні облоги у рідному місті Маріуполі, на південному сході України, куди її сусіди приїхали збирати дощову воду та готувати голубів, яких вони знайшли на вулицях, щоб пережити оточення російських військ у відсутність основних витратних матеріалів. «Сусіди об'єдналися і включили підвальні приміщення як притулки. Тепер вони збирають дощову воду і варять голубів та інших тварин на багаття, щоб вижити. Ліки в місті майже не знайдеться», - розповідає Балабанова Ефе в телефонній розмові. Маріуполь, місто з півмільйона жителів, є одним з найважчих постраждалих у цьому конфлікті, і майже 70 відсотків будинків міста були пошкоджені в результаті бомбардування, за даними міської влади. ЗАЛИШИТИ МАРІУПОЛЬ Балабанова встигла покинути Маріуполь 16 березня, того ж дня, коли українська влада звинуватила російську владу в нападі на міський драматичний театр, де сотні людей ховалися в бомбосховищі будівлі. «Під час бомбардування театру я просто виїжджав з міста, і я просто почув це. На околиці міста, з (гуманітарного) коридору. Ви могли чудово бачити, як на місто нападають з усіх боків і всіма можливими способами», - говорить він. Молода жінка використала один з гуманітарних коридорів, встановлених для евакуації міста, але ці кроки були атаковані. «Дивом нас не розстріляли. З цього моменту ми продовжуємо на своєму приватному транспорті і не користуємося офіційним коридором, на свій страх і ризик. По дорозі було більше 20 КПП для чоловіків в російській формі, які оглядали автомобіль кожні 500 метрів. Ми хотіли плакати від безпорадності, тому що залишили сім'ю і друзів позаду в місті», - говорить він. Українська влада відкривала гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів з деяких найважливіших міст країни, на які нападають росіяни, але той, що в Маріуполі практично заблокований, що світові лідери та міжнародні організації просять вирішити, щоб їхні сусіди втекли . Як заявила вчора віце-прем'єр України Ірина Верещук, «не всі гуманітарні коридори працюють», зазначивши, що вже встигли покинути Маріуполь щонайменше 4100 осіб, у тому числі майже 1200 дітей. «У місті я бачив росіян, але тільки здалеку, так як на момент мого від'їзду центр міста ще не був зайнятий. Я бачив їх машини, бойові машини і танки. Я також бачив їх на пунктах пропуску за містом, де намагалися психологічно катувати тих, хто покинув місто, показуючи свою псевдосилу», - говорить він. НАЙГІРШІ МОМЕНТИ Балабанова — одна з тисяч людей, яким вдалося втекти з Маріуполя, де закінчуються запаси води та продуктів харчування, а гуманітарну допомогу навряд чи дозволили в цей час, повідомляє Всесвітня продовольча програма ООН. «Маріуполь зазнав погодинних артилерійських, авіаційних і танкових атак. Всі вулиці без винятку і більшість будинків зруйновані (...) Заводи, де знаходилося більше 15 притулків, щодня піддавалися нападу», - говорить він. І не тільки ті будівлі, а й школи та лікарні, оскільки українська влада звинуватила Москву у бомбардуванні дитячої лікарні більше тижня тому, в результаті чого загинули три людини, двоє з них неповнолітні. Однак Росія заперечувала, що саме за цією акцією в місті, де з початку вторгнення вже загинуло понад 1200 людей. «Найгірші моменти були, коли було відразу шість літаків, що кружляли місто і здійснюють безперервний обстріл. Боюся думати про те, якою буде ситуація там сьогодні», - пояснює він. Серед трагічних переживань у місті Балабанова каже, що люди приїхали до неї та її сім'ї з найдальших кварталів, щоб звернутися за допомогою. «Вони задалися питанням, куди потрапила влада, мер і навіть похоронне бюро. Вони задавалися питанням, чому вони тепер повинні ховати своїх близьких у власних садах», - говорить він. Але для неї найважчі моменти зараз є, оскільки вона безпорадно живе в ситуації: «Тепер, коли я перебуваю поза небезпекою, і я не можу допомогти тим, хто пише мені, просячи, щоб я вивезти їх близьких з обложеного Маріуполя або навіть принести їм воду і хліб». «Вони не обмежилися в облозі міста, але вирішили витерти його з лиця землі», - підсумовує він. Айзек Мартін