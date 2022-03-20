Скарга на Microsoft до Європейської комісії на антиконкурентні практики

Три компанії подали скаргу до Європейської комісії проти Microsoft, звинувачуючи американського технічного гіганта в антиконкурентних практиках у своїх хмарних сервісах, повідомили AFP різні джерела.

Microsoft «підриває чесну конкуренцію і обмежує вибір споживачів» на ринку хмарних послуг, одна з таких фірм, французька компанія OVHcloud, йдеться в заяві, спрямованій на AFP.

Компанії скаржаться, що згідно з певними пунктами ліцензійних угод Microsoft для своїх служб Office 365 плата дорожча, якщо програмне забезпечення не базується на інфраструктурі Azure, що належить групі США.

Вони також гарантують, що користувальницький досвід гірший і наявність несумісності з іншими продуктами Microsoft, якщо вони не працюють з Azure.

У заяві AFP Microsoft заявила, що «європейські постачальники хмарних послуг побудували успішні бізнес-моделі з програмним забезпеченням та службами Microsoft» і що у них було багато варіантів їх використання.

«Ми постійно оцінюємо, як найкраще підтримувати наших партнерів і зробити програмне забезпечення Microsoft доступним для всіх наших клієнтів у всіх середовищах, включаючи тих, хто має інші постачальники хмарних послуг», - додав він.

Скарга, вперше повідомлена на цьому тижні Wall Street Journal, була подана минулого літа до органу з питань конкуренції Європейської комісії.

Microsoft вже є предметом подібної скарги на початку 2021 року також перед Європейською комісією іншою групою компаній.

Американський гігант отримав кілька штрафів з Брюсселя за антиконкурентну практику, пов'язану з його браузером Internet Explorer, операційною системою Windows або правилами ліцензування програм.

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