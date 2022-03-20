«CODA» дивує та тріумфує на голлівудських продюсерах

Лос-Анджелес (США), 20 березня «CODA» здивував, вигравши головний приз у Голлівудському союзі продюсерів (PGA Awards), які були представлені минулої ночі в Лос-Анджелесі (США). Фільм, який після перемоги на кінофестивалі Sundance розпочався із скромних виборів у сезоні нагород, закінчився перемогою з «Силою собаки» як одним із великих фаворитів «Оскара». Це визнання, яке додає його недавньому тріумфу в нагородах Гільдії акторів (SAG Awards), ще більше сколихнуло остаточну розтяжку для цінної статуетки, яка ще не знайшла твердої ставки на перемогу з тижнем, щоб пройти перед переможцями Голлівудської академії. Інший сильний варіант, «Сила собаки», пішов порожнім, незважаючи на те, що минулого тижня підмітали BAFTA, Critics Choice та нагороди Гільдії режисерів (DGA Awards), які були надані режисерці Джейн Кемпіон. Що стосується нагород Союзу голлівудських продюсерів (PGA Awards), їх мета - визнати продюсерів вигадок, що беруть участь. Поряд з іншими спеціалізованими нагородами, вони служать компасом для «Оскарів», оскільки багато його виборців також обирають категорію, відповідну їх гільдії на премії Голлівудської академії. У цьому виданні вісім з десяти фільмів, які були номіновані на PGA, також є кандидатами на «Оскар». Всіх їх виграла «CODA», дружній фільм про дочку глухих батьків, яка має великий талант до музики, і на яку Apple TV+ витратила 25 мільйонів доларів після прем'єри на Sundance. Зі свого боку, «Енканто», фільм Діснея, натхненний магічним реалізмом Колумбії, виграв найкращий анімаційний фільм проти інших фаворитів, таких як «Лука» та «Мітчеллс проти машин», останнього переможця премії Annie, анімаційної індустрії. У телевізійному розділі «Спадщина» знову домінувала в жанрі драми, тоді як «Тед Ласо» зробив це в комедії, групі, яка вже тріумфувала в Еммі. «Mare of Easttown» виграла найкращі лімітовані серії (міністерства), «Drag Race Race Race Race» як найкращий конкурс, а «Літо душі» як найкращий документальний фільм, таким чином відновивши свій статус фаворита для Оскарів. Голлівудський сезон нагород продовжиться в неділю з гала-спілки сценаристів, щоб завершитися Оскарами 27 березня.