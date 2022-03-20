Близько до продувки підвіски, Laureano хоче грати

MESA, Arizona, США (AP) - Як ніби він знав, Крістіан Пач зупинився перед шафкою Рамона Лавреано і почав спілкуватися з центральним захисником цього тижня, перед першою передсезонною грою Окленда.

Всього за кілька хвилин раніше, Лореано описав пресі її чудові стосунки з колегою Домініканом Паче, видатна перспектива, яка була частиною молодіжного пакету, позичений Атлантою на цьому тижні, щоб виграти перший зірковий базисмен Метт Олсон.

Лауреано і Паче зустрілися під час міжкампанії перерви в рідному Санто-Домінго. Рейнджери тренувалися разом, не знаючи, що вони будуть партнерами. Тепер у них склалися відносини, де першим є наставник.

23-річний Паче бомбардував 27-річного Лауреано питаннями. Він хотів якомога швидше адаптуватися до свого нового клубу, після шести років в організації Braves.

«Коли він задає мені запитання, я завжди намагаюся йому допомогти», - сказав Лауреано. «Я думаю, що він прагне вчитися, як я був у якийсь час. Ви отримуєте рутину кожен день, тому звикаєте до своєї гри і свого дня. Він це робить».

Того ж дня Лореано грав на старті в центральному полі, враховуючи, що його дозволили в Лізі Кактусів, навіть тоді, коли він все ще призупинений на загальну суму 80 ігор після позитивного тестування на заборонений наркотик у 2021 році.

Laureano пропустить перший місяць регулярного сезону, поки він закінчує очистку штрафу.

«Я вдячний, що (Марк) Коцай прийшов до мене і сказав мені, що він грає перший матч», - сказав Лауреано про менеджера, який в перший рік з «Атлетикосом».

Зі свого боку, Котсі прокоментував: «Що стосується Рамона, ви знаєте, що він любить бейсбол. Очевидно, його позбавили цього власними діями, але він узяв на себе відповідальність. Це частина цієї культури і цієї команди».

«Коли ми рухаємось вперед, ми будемо керувати його навантаженням, тому що у нього є 27 днів (ігри залишаються в його призупинення), як тільки розпочнеться кампанія», - додав він. «І у вас буде можливість взяти участь у досить багатьох іграх і зробити достатньо повторень, щоб бути готовим».