Австралія забороняє експорт алюмінієвих руд до Росії

Сідней, Австралія, 20 березня Уряд Австралії оголосив у неділю негайну заборону на експорт до Росії алюмінієвих руд, включаючи глинозем і бокситів, і пообіцяв відправити більше зброї та гуманітарної допомоги в Україну. Заборона на експорт має на меті вплинути на виробництво алюмінію в Росії, що залежить від Австралії на 20 відсотків її глинозему, згідно із заявою, опублікованою прем'єр-міністром Скоттом Моррісоном разом з іншими міністерствами. Цей новий раунд санкцій проти Москви настає після того, як Канберра ввела в п'ятницю заходи проти олігарха Олега Дерипаски, президента російської алюмінієвої компанії Rusal, яка має 20-відсоткову частку в НПЗ Queensland Alumina Limited в Гладстоні, Східна Австралія. Минулого тижня англо-австралійський гірничодобувний гігант Rio Tinto, мажоритарний партнер НПЗ, пообіцяв скоротити всі комерційні зв'язки з російськими компаніями. Моррісон заявив, що його уряд співпрацює з міжнародними партнерами, щоб «поставити максимальні витрати, максимальний тиск на режим (президент РФ Володимир) Путін для виходу з України», посилаючись на вторгнення російських військ, що призвело до війни в європейську країну. Президент також оголосив про відвантаження в Україну 70 000 тонн енергетичного вугілля і збільшення на 30 мільйонів австралійських доларів (22,3 млн дол. США або 20,1 млн євро) для гуманітарної допомоги. Країна океану також збільшить свій внесок в Україну матеріалів оборонної військової допомоги, включаючи боєприпаси та бронежилети, на суму 21 млн австралійських доларів (15,6 млн дол. США або 14,1 млн євро). Австралія, яка вже направила летальну та гуманітарну допомогу Україні, запровадила санкції проти 33 суб'єктів, включаючи більшість банківського сектору Росії та всіх суб'єктів, відповідальних за суверенний борг, і заборонила проїзд для близько 443 осіб, включаючи президента Путіна та інших старших командирів Росії і олігархів, а також членів виконавчої та Збройних сил Білорусі. НАЧАЛЬНИК aus-nc/ІКС