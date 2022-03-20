Щонайменше сім загиблих, коли шахта вибухає, коли автобус проходить в Малі

Бамако, 20 Мар Принаймні сім людей були вбиті і ще десятки отримали поранення в результаті вибуху міни, який був активований проїздом автобуса, на якому вони їхали по шосе в регіоні Мопті, в центральній Малі, джерела безпеки та здоров'я повідомили Efe. Інцидент стався вчора в суботу близько 15:00 за місцевим часом між Денга-Оуро і Такутала на дорозі між Конною і Севере, джерела пояснили, що серед постраждалих є кілька у важкому стані. Джерела підкреслили, що поранених потрапили в лікарню Доло в місті Север. Малі переживає складну ситуацію з невпевненістю та політичною нестабільністю з присутністю джихадистських угруповань, які посилюють напади на цивільне населення, малійську армію та іноземні сили та сили ООН. Крім того, було два перевороти в менш ніж за рік, після чого почався перехідний процес, який ще не завершився очікуванням проведення загальних виборів, які ще не відбудуться. НАЧАЛЬНИК fzb-id