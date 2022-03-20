Брюссель, 20 мар Щонайменше чотири людини загинули після таранини транспортного засобу в групі, яка святкує карнавал сьогодні вранці в південному бельгійському містечку Стрепі-Бракень, повідомляють франкомовні мережі RTBF і RTL. Місцева поліція зменшила спочатку дану цифру п'яти смертей до чотирьох, а також повідомила про 7 серйозних та 15 незначних травм, повідомляє RTBF. Поліція заарештувала двох підозрюваних після удару, людей, які їхали у причетному транспортному засобі. Мер міста Жак Гоберт активізував план катастрофи. «Швидкісний автомобіль пробіг над натовпом, який зібрався, щоб подивитися, як Жиль забрати. Водій продовжував свій шлях, але ми його перехопили», - сказав вільхав у заявах, зібраних в газеті «Le Soir». За словами свідків, близько 5.00 (4.00 GMT) транспортний засіб «з повітря» перевищив кілька десятків людей, які супроводжують групу Жиля, традиційного персонажа карнавалу Бінш (святкування якого було визнано ЮНЕСКО об'єктом Всесвітньої спадщини) та інших міст на півдні Бельгії. Вісім машин швидкої допомоги прибули на допомогу пораненим, а міський спортивний центр був створений як центр невідкладної допомоги, де осередок психологів піклується про людей, які відвідують це свято карнавалу. «Немає слів, це жах. Прибувши на місце події задовго після катастрофи, побачивши ті тіла, розкидані по дорозі, людей, які страждають... Ви не уявляєте, що це може існувати і, на жаль, це те, що відбувається. Немає слів, це драматично», - сказав Гоберт. Ведучий RTL Фабріс Колліґон, який брав участь у урочистостях, сказав, що група, за його словами, близько 150 чоловік була на шляху по місту, коли раптом «ми почули величезний шум, що йде ззаду, і автомобіль буквально врізався в групу людей». «Це була сцена, яку я ніколи не думав, що побачу в своєму житті. Автомобіль прискорився, і коли ми зрозуміли, що щось відбувається, всі були на землі. Люди кричали. з'явилася музика і посмішки і через три секунди крики. Це було жахливо», - описав він. Міністр внутрішніх справ Бельгії Аннеліс Верлінден, серед іншого, зв'язався з мером, щоб з'ясувати, чи можна виключити теракт. Протягом ранку прокуратура проведе прес-конференцію, щоб повідомити про подію. НАЧАЛЬНИК rja/pi