Посередник АСЕАН для Бірми зустрінеться з членами витісненої НЛД

Бангкок, 20 мар Спеціальний посланник АСЕАН у Бірмі, міністр Камбоджії Прак Сохонн, зустрінеться під час свого візиту до країни з членами партії Національна ліга за демократію (НЛД), яка правила до військового перевороту в лютому 2021 року, бірманська хунта підтвердила Ефе в неділю. «Він зустрінеться з (представниками) політичних партій, включаючи НЛД», - сказав Ефе представник державного перевороту Зау Мін Тун в повідомленні, відправленому через мобільний телефон, не вказуючи імена політиків. Бірманська хунта поки що наклала вето на будь-яку можливість зустрічі посланника АСЕАН з лідером НЛД та поваленим радником штату Аун Сан Су Чжі, який перебував під арештом з перших годин військового повстання 1 лютого минулого року. Починаючи з la asonada, Суу Кий, партія якої охопила вибори в листопаді 2020 року і була з рештою депутатів у бірманській столиці за інавгурацію нового Законодавчого, коли військова захопила владу, був засуджений до 6 років позбавлення волі і все ще стикається з десяток судових розглядів. Посередник АСЕАН планує прибути до Бірми цієї неділі з «метою створення сприятливої умови, яка призведе до припинення насильства» в Бірмі та розробить його робочий порядок денний з понеділка по середу. Це буде перша поїздка спеціального посланника АСЕАН, фігура, узгоджена в квітні минулого року між лідерами Південно-Східної Азії та лідером перевороту Мін Аун Глайн, після невдачі свого попередника - який не відвідав Бірму -. Камбоджійський міністр, на відміну від свого попередника - Брунею Еріван Юсоф - не встановив умов або вимог до бірманської військової хунти для поїздки, рішення, яке критикували деякі уряди регіону. За словами Пномпена, переговори під час цієї поїздки обертатимуться навколо п'яти пунктів консенсусу, встановлених політичними лідерами блоку та бірманським переворотом, включаючи «негайне припинення насильства» щодо цивільних осіб та «конструктивний діалог» за участю всіх сторін. Незважаючи на угоду, АСЕАН (Асоціація країн Південно-Східної Азії) вважає, що з тих пір бірманська хунта зробила «недостатні» кроки на шляху до реалізації угоди, і навіть з цієї причини вона наклала вето на участь Мін Аун Глайн в засіданнях лідерів блоку. Бірма загрузла в глибокій соціальній, політичній та гуманітарній кризі з моменту державного перевороту, який закінчив демократичне правління та наклав режим насильницьких репресій на інакомислення. Армія виправдовує переворот за нібито шахрайство під час загальних виборів у листопаді 2020 року, результат яких був скасований і в яких НЛД охопив, як це було в 2015 році, схваленням міжнародних спостерігачів. На додаток до Суу Кий, політична формація заявила на цьому тижні, що після державного перевороту влада заарештувала 832 члени НЛД, з яких 16 загинули під вартою, а 645 все ще знаходяться за гратами. У недавньому звіті Організація Об'єднаних Націй звинуватила бірманських військових у масовому вбивстві, заарештуванні та катуванні мирних жителів, тоді як бірманська асоціація Оенеге за сприяння політв'язням нараховує щонайменше 1,687 смертей через жорстокі репресії з боку влади. АСЕАН була заснована в 1967 році і сьогодні складається з Брунею, Камбоджі, Індонезії, Лаосу, Малайзії, Філіппін, Сінгапуру, Таїланду, В'єтнаму та Бірми.