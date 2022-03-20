Анкара заявила, що Москва і Київ «майже згодні» з 4 питань з 6

Відень, 20 мар Переговори між Росією та Україною щодо пошуку виходу з конфлікту просунулися до досягнення «майже угоди» з чотирьох з шести питань, піднятих за столом переговорів, про що заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. В інтерв'ю, опублікованому цієї неділі газетою Hürriyet, глава турецької дипломатії підсумував висновки, які він зробив з поїздок до Москви та Львова минулого тижня, де познайомився зі своїми російськими та українськими колегами, Сергієм Лавровим та Димитро Кулебою відповідно. «Відбувається збіжність позицій обох сторін з важливих і критичних питань. Зокрема, ми бачимо, що вони майже погоджуються з першими чотирма пунктами. Деякі питання потрібно вирішувати на рівні керівництва», - сказав Чавушоглу. Міністр запевнив, що в переговорах між делегаціями обох сторін вже пройшов довгий шлях, але мир потребуватиме зустрічі на вищому рівні, тобто між президентом Росії Володимиром Путіним та його українським колегою Володимиром Зеленським. Однак він визнав, що попередньо потрібне припинення вогню - те, що Анкара вважала можливим. «Якщо сторони не відійдуть від своїх нинішніх позицій, можна сказати, що ми сподіваємось на припинення вогню. Між лідерами є відкриті канали. Це вже відомо», - сказав він. «Якщо буде мир, якщо буде домовленість, то вони обов'язково зустрінуться (Путін і Зеленський). Вони не виключають такої можливості. Вони не мають негативного ставлення до зустрічі», - додав він. Чавушоглу не уточнив, з яких питань просунулися б делегати з Москви і Києва у своїх переговорах. У недавньому інтерв'ю Хюррієт Ібрагім Калін, прес-секретар президента Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, заявив, що питання, порушені на столі, згруповані в шість пунктів, які він перерахував наступним чином: «1- Нейтралітет України (що вона не може увійти в НАТО), 2- Роззброєння і взаємні гарантії безпеки, 3- Процес, який російська сторона називає «деназифікацією», 4- «Усунення перешкод для широкого використання російської мови в Україні», 5- «Статус Донбасу» і 6- «Статус Криму». З початку кризи Туреччина, важливий партнер НАТО, який намагається залишатися нейтральною в умовах російського вторгнення в Україну, намагалася стати посередником між двома країнами, оскільки підтримує важливі дипломатичні, політичні та економічні зв'язки з обома країнами. Після проведення зустрічі Лаврова і Кулеби в Анталії 10 березня, Анкара також запропонувала організувати зустріч Путіна і Зелінського. «До цього дня ми бачимо, що, в принципі, жодна сторона не проти (зустріч двох лідерів в Туреччині)», - сказав Чавушоглу, визнавши, що в даний час існують «інші країни» з подібними ініціативами. «Зрештою, важливо те, що вони збираються разом. Це відбувається в Туреччині чи в іншому місці», - підкреслив міністр. DT/WR/PI