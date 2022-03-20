Алекс Рінс каже, що це« буде складним чемпіонатом» за велику рівність

Ломбок (Індонезія), 20 березня іспанець Алекс Рінс (Suzuki GSX RR), п'ятий на Гран-прі Індонезії MotoGP, запевнив наприкінці гонки, що цього року «буде важким чемпіонатом» через велику рівність, яка існує. «Це буде так протягом року», - наполягав Рінс, який пояснив: «Ми восьми-десять балів відстають від першої, і це нічого, тому це буде складно, це буде дуже складний чемпіонат, але я думаю, що ми можемо це зробити дуже добре, і тепер, чесно кажучи, є схеми, які мені дуже подобаються, як Аргентина, що ми не були там протягом багатьох років, після Техасу; Я думаю, що це може бути хороший чемпіонат». Алекс Рінс посилався на проблеми з асфальтом. «Правда полягає в тому, що було соромно, тому що траса неймовірна, але я думаю, що більшість вершників зовсім не задоволені асфальтом, камінням, і, чесно кажучи, пощастило, що вона була у воді, тому що після гонки Moto3 вони почали вставати на останній кут, там не вистачало шматків асфальту і це було складно, і насправді, коли гонка закінчилася, і я зняв шкіряний комбінезон, і вся моя груди була сповнена чорної «гальки»». «Це було важко, з дуже складними умовами і, на щастя, було вологим і не сухим, але ми не повинні були бути в цій ситуації. Ми - гонщики MotoGP, але цього чемпіонату не повинно бути в цій ситуації, хоча іншого не було, вони зробили все можливе з шліфуванням ланцюга, але цього було недостатньо і все», - пояснив гонщик Suzuki. «На щастя, ми змогли взяти старт, незважаючи на погодні умови. Я намагався зробити все, що міг, щоб закінчити на подіумі, з хорошим стартом, намагаючись наздогнати Міллера, який був другим чи третім, я не знаю, і я намагався потягнути до максимуму, але у мене була низка важких моментів з передньою частиною велосипеда, і я подумав «ок Алекс, спробуйте піти трохи плавніше», а потім, коли Зарко Я побачив, що вони обидва мали більше тяги, ніж я, і тому я намагався впоратися з ситуацією найкращим чином з велосипедом, але ми не могли скористатися можливістю». НАЧАЛЬНИК JLL/EA