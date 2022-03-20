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Неділя 20 Березень 2022
Україна

Алекс Рінс каже, що це« буде складним чемпіонатом» за велику рівність

Newsroom Infobae

20 Березень 2022

Ломбок (Індонезія), 20 березня іспанець Алекс Рінс (Suzuki GSX RR), п'ятий на Гран-прі Індонезії MotoGP, запевнив наприкінці гонки, що цього року «буде важким чемпіонатом» через велику рівність, яка існує. «Це буде так протягом року», - наполягав Рінс, який пояснив: «Ми восьми-десять балів відстають від першої, і це нічого, тому це буде складно, це буде дуже складний чемпіонат, але я думаю, що ми можемо це зробити дуже добре, і тепер, чесно кажучи, є схеми, які мені дуже подобаються, як Аргентина, що ми не були там протягом багатьох років, після Техасу; Я думаю, що це може бути хороший чемпіонат». Алекс Рінс посилався на проблеми з асфальтом. «Правда полягає в тому, що було соромно, тому що траса неймовірна, але я думаю, що більшість вершників зовсім не задоволені асфальтом, камінням, і, чесно кажучи, пощастило, що вона була у воді, тому що після гонки Moto3 вони почали вставати на останній кут, там не вистачало шматків асфальту і це було складно, і насправді, коли гонка закінчилася, і я зняв шкіряний комбінезон, і вся моя груди була сповнена чорної «гальки»». «Це було важко, з дуже складними умовами і, на щастя, було вологим і не сухим, але ми не повинні були бути в цій ситуації. Ми - гонщики MotoGP, але цього чемпіонату не повинно бути в цій ситуації, хоча іншого не було, вони зробили все можливе з шліфуванням ланцюга, але цього було недостатньо і все», - пояснив гонщик Suzuki. «На щастя, ми змогли взяти старт, незважаючи на погодні умови. Я намагався зробити все, що міг, щоб закінчити на подіумі, з хорошим стартом, намагаючись наздогнати Міллера, який був другим чи третім, я не знаю, і я намагався потягнути до максимуму, але у мене була низка важких моментів з передньою частиною велосипеда, і я подумав «ок Алекс, спробуйте піти трохи плавніше», а потім, коли Зарко Я побачив, що вони обидва мали більше тяги, ніж я, і тому я намагався впоратися з ситуацією найкращим чином з велосипедом, але ми не могли скористатися можливістю». НАЧАЛЬНИК JLL/EA