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Неділя 20 Березень 2022
Україна

Проблиск італійського дня

Newsroom Infobae

20 Березень 2022

Результати та бомбардири матчів 30 туру італійської футбольної ліги:

- п'ятниця:

Сассуоло 4 Берарді (17 покарання, 48), Айхан (78), Скамака (81)

Спеція 1 Зелена (36)

Генуя 1 Портанова (14)

Турин 0

- Субота:

Неаполь 2 Осімхен (52, 63)

Удінезе 1 Деулофеу (22)

Інтер 1 Дамфріс (55)

Фіорентина в Торрейрі (50)

Кальярі 0

Мілан 1 Беннасер (59)

Венеціанський союз 0

Сампдорія 2 Капуто (24, 38)

(14:00 за GMT) Емполі

Еллада Верона

Ювентус

Салернітана

(17х00 GMT) Рома

Лаціо

(19х45 Гринвіч) Болонія

Аталанта

. /BDS/MCD