Проблиск італійського дня

Результати та бомбардири матчів 30 туру італійської футбольної ліги:
- п'ятниця:
Сассуоло 4 Берарді (17 покарання, 48), Айхан (78), Скамака (81)
Спеція 1 Зелена (36)
Генуя 1 Портанова (14)
Турин 0
- Субота:
Неаполь 2 Осімхен (52, 63)
Удінезе 1 Деулофеу (22)
Інтер 1 Дамфріс (55)
Фіорентина в Торрейрі (50)
Кальярі 0
Мілан 1 Беннасер (59)
Венеціанський союз 0
Сампдорія 2 Капуто (24, 38)
(14:00 за GMT) Емполі
Еллада Верона
Ювентус
Салернітана
(17х00 GMT) Рома
Лаціо
(19х45 Гринвіч) Болонія
Аталанта
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