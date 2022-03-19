Прогноз світу за Фаренгейтом - MPH

Прогноз по всьому світу до 12:00 GMT у суботу 19 березня 2022

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City/Місця, Країна; субота погода стан; максимальна температура суботи (F); мінімальна температура в суботу (F); неділя; максимальна температура в неділю (F); мінімальна температура (F); напрям вітру в неділя; швидкість вітру на неділя (MPH); неділя вологість (%); ймовірність неділя кількість опадів (%); недільний УФ-індекс.

Абіджан, Кот-д'Івуар; Кілька сонячних годин; 89; 78; Хмари та сонце; 89; 78; SW; 10; 77%; 24%; 8

Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати; Ясно і Сонячно; 77; 70; Сонячно і Ніцца; 82; 67; WNW; 13; 51%; 0%; 9

Алеппо, Сирія; роз'яснення; 48; 27; Хмарно, 50; 30; NNE; 5; 32%; 3%; 6

Амстердам, Нідерланди; Ясно, сонячно; 55; 37; Деякі зливи; 49; 34; SSE; 14; 60%; 82%; 3

Анкорідж, Сполучені Штати; Мінлива хмарність; 41; 27; Хмари та Сонце; 40; 22; N; 6; 65%; 0%; 2

Алжир, Алжир; Хмарно; 61; 52; Мінлива хмарність; 60; 54; SE; 9; 76%; 7%; 6

Ашхабад, Туркменістан; Низький хмарний покрив, холодний; 47; 35; Сонячний, але прохолодний; 51; 42; ЯН; 7; 62%; 21%; 5

Астана, Казахстан; Туманне сонце; 16; -17; Низький хмарний покрив, холодний; 16; 6; SW; 8; 96%; 15%; 1

Асунсьйон, Парагвай; Дещо прохолодніше; 84; 63; Сонячний і приємний; 87; 69; SE; 9; 55%; 4%; 9

Афіни, Греція; Хмари і сонце, холод; 45; 39; Кілька злив; 46; 39; NNE; 14; 54%; 97%; 5

Окленд, Нова Зеландія; Дощові періоди; 73; 66; Душ пізніше; 72; 65; ЯН; 18; 72%; 100%; 2

Багдад, Ірак; Туманне сонце; 76; 50; Хмарно; 65; 47; NW; 14; 31%; 7%; 3

Банда-Ачех, Індонезія; Ізольована буря; 88; 74; Кілька злив; 85; 74; S; 6; 81%; 92%; 4

Бангкок, Таїланд; Хмари і сонце; 96; 82; Ізольований шторм; 94; 82; S; 9; 61%; 55%; 5

Барселона, Іспанія; Деякі зливи; 57; 50; Періоди дощу; 58; 52; ESE; 13; 83%; 99%; 2

Пекін, Китай; Частково Сонячний; 45; 30; Частково Сонячний; 52; 32; NE; 6; 37%; 44%; 5

Белград, Сербія; Ясно, Сонячно; 53; 28; Сонячно, Сонячно; 49; 25; SE; 8; 37%; 0%; 4

Бенгалуру, Індія; Туманне сонце; 93; 70; Хмари та Сонце; 88; 67; WSW; 6; 51%; 50%; 12

Берлін, Німеччина; Кілька сонячних годин; 52; 33; Ясно і сонячно; 52; 33; CA; 12; 45%; 0%; 3

Богота, Колумбія; Невеликий дощ; 69; 51; Невеликий дощ; 68; 52; SE; 5; 75%; 89%; 11

Бразиліа, Бразилія; Чубаскос; 84; 64; П/Солеадо; 85; 66; NE; 7; 51%; 4%; 10

Братислава, Словаччина; Сонце, кілька хмар; 52; 29; Багато сонячного світла; 50; 26; ESE; 11; 36%; 0%; 4

Брюссель, Бельгія; Ясно, сонячно; 56; 36; Частково сонячно; 49; 37; SSE; 5; 56%; 85%; 3

Бухарест, Румунія; Кліринг, холодний; 41; 25; Частково сонячний; 45; 29; NNE; 11; 26%; 1%; 3

Будапешт, Угорщина; Сонячний; 52; 27; Сонячний, непомірний; 50; 26; NE; 5; 38%; 0%; 4

Буенос-Айрес, Аргентина; Хмарно; 69; 52; Хмари та сонце; 70; 56; ENE; 10; 61%; 29%; 5

Пусан, Південна Корея; З душовими кабінами; 49; 39; Хмари і сонце; 54; 41; NW; 7; 56%; 1%; 6

Бужумбура, Бурунді; Хмари і сонце; 84; 66; п/Сонячний; 83; 67; NNE; 6; 41%; 55%; 6

Калькутта, Індія; Багато сонячного світла; 97; 72; Багато сонячного світла; 94; 74; S; 6; 44%; 0%; 9

Каракас, Венесуела; Душ; 87; 68; Кілька душових; 85; 66; ESE; 4; 59%; 85%; 11

Ченнаї, Індія; Туманне і тепле сонце; 97; 80; Туманне сонце; 98; 82; S; 8; 67%; 14%; 11

Чикаго, США; Невеликий дощ; 44; 35; Сонячний і тепліше; 57; 43; S; 7; 55%; 2%; 5

Мехіко, Мексика; р/Солеадо; 77; 50; Душові; 75; 54; SSW; 6; 36%; 56%; 10

Кейптаун, ПАР; Сонячний і приємний; 90; 65; Сонячний і приємний; 78; 64; SSE; 11; 74%; 1%; 7

Коломбо, Шрі-Ланка; Кілька душових; 87; 80; Душ; 87; 80; WSW; 6; 73%; 47%; 12

Копенгаген, Данія; Ясний і Сонячний; 49; 35; Сонячний; 46; 37; Каліфорнія; 11; 53%; 0%; 3

Дакка, Бангладеш; Дуже жарко; 101; 72; Туманний; 102; 71; SSW; 7; 37%; 0%; 9

Дакар, Сенегал; Сонячний і приємний; 75; 63; Сонячний і приємний; 75; 63; N; 13; 79%; 0%; 11

Даллас, США; Тепліше; 76; 52; Сонячний і Ніцца; 78; 54; SSE; 11; 35%; 56%; 7

Дар-ес-Салам, Танзанія; Похмура і Тепла; 93; 77; Зливи; 93; 77; SE; 8; 66%; 69%; 6

Денвер, Сполучені Штати; Частково Сонячний; 58; 37; Хмари та Сонце; 63; 28; WNW; 9; 29%; 65%; 5

Ділі, Східний Тимор; Дощ; 92; 75; Ізольована буря; 89; 74; SSE; 5; 68%; 63%; 12

Дублін, Ірландія; Сонячний; 54; 41; Частково Сонячний; 50; 42; SE; 13; 71%; 36%; 3

Душанбе, Таджикистан; Хмарно; 53; 43; Хмари і Сонце; 59; 42; NE; 6; 45%; 17%; 4

Каїр, Єгипет; Сонце 69; 52; Сонце, за яким слідує хмари; 65; 53; NE; 11; 33%; 80%; 6

Єреван, Вірменія; Шанс снігу; 43; 27; Трохи снігу; 34; 25; NE; 5; 67%; 98%; 1

Стамбул, Туреччина; Снігові зливи; 36; 32; Невікас; 40; 35; NE; 13; 66%; 94%; 3

Стокгольм, Швеція; Сонячний і помірний; 55; 27; Сонячний; 56; 29; SW; 5; 59%; 0%; 3

Гібралтар, Гібралтар; Хмари та Сонце; 64; 57; Дощ вдень; 62; 56; SE; 25; 81%; 98%; 3

Ханой, В'єтнам; Хмари і сонце; 80; 74; Короткий шторм; 85; 75; SE; 9; 79%; 46%; 6

Хараре, Зімбабве; Шторми; 68; 55; Шторми; 76; 55; Каліфорнія; 6; 63%; 51%; 10

Гельсінкі, Фінляндія; Поворот Сонячний; 42; 31; Нд; 49; 29; NW; 7; 64%; 0%; 2

Хошимін, В'єтнам; Хмари і сонце; 95; 80; Хмарно; 93; 80; SE; 8; 60%; 44%; 6

Гонконг, Гонконг; Зливи; 82; 69; Ізольована буря; 77; 70; Ян; 8; 86%; 64%; 84%; 8

Гонолулу, США; Хмари і Сонце; 84; 69; Частково сонячно; 84; 69; Вт; 7; 59%; 31%; 10

Хайдарабад, Пакистан; Сонце та деякі хмари; 97; 78; Хмарно, 98; 78; SSE; 6; 29%; 6%; 11

Ісламабад, Пакистан; Частково сонячний; 85; 64; Туманний; 86; 63; NNE; 9; 48%; 1%; 7

Хартум, Судан; Збільшений хмарний покрив; 97; 70; Сонячно і тепліше; 99; 70; NNW; 10; 9%; 0%; 11

Йоганнесбург, Південна Африка; Невелика хмарність; 76; 58; Хмарно; 75; 56; Е; 4; 56%; 49%; 3

Кабул, Афганістан; Сонячний і помірний; 68; 42; Сонячний і приємний; 64; 42; SSW; 6; 29%; 0%; 7

Карачі, Пакистан; Сонячно і жарко; 96; 75; Туманне сонце; 95; 69; Вт; 12; 34%; 0%; 9

Катманду, Непал; Туманне сонце; 84; 60; Туманне сонце; 87; 59; WSW; 6; 50%; 3%; 9

Київ, Україна; Сонячна; 43; 25; Сонячна; 47; 30; N; 7; 54%; 1%; 4

Кінгстон, Ямайка; З вітром пізніше; 86; 76; Кілька злив; 87; 75; NNE; 11; 57%; 81%; 9

Кіншаса, Демократична Республіка Конго; Ізольована буря; 91; 74; Ізольована буря; 91; 74; Вт; 5; 66%; 64%; 4

Куала-Лумпур, Малайзія; Хмарно; 94; 78; Кілька злив; 94; 78; 78; SE; 5; 68%; 5

Гавана, Куба; Частково Сонячно; 89; 71; Сонячно; 86; 71; ЯН; 10; 63%; 56%; 9

Ла-Пас, Болівія; Деякі дощі; 56; 40; Кілька злив; 57; 40; CA; 8; 75%; 100%; 9

Лагос, Нігерія; Ізольована буря; 93; 79; Короткий шторм; 92; 80; SW; 7; 67%; 45%; 12

Ліма, Перу; Уточнення; 73; 65; Уточнення; 73; 65; SSE; 7; 76%; 17%; 5

Лісабон, Португалія; Туманне сонце; 69; 53; Періоди дощу; 62; 53; Каліфорнія; 12; 84%; 99%; 3

Лондон, Великобританія; Дещо прохолодніше; 55; 39; Частково сонячний; 50; 34; SW; 6; 58%; 70%; 3

Лос-Анджелес, США; Кліринг; 69; 52; Сонячний; 75; 52; NNE; 7; 45%; 6%; 6

Луанда, Ангола; Хмари і Сонце; 87; 78; Мінлива хмарність; 87; 78; S; 8; 72%; 66%; 11

Мадрид, Іспанія; Хмари та сонце; 59; 48; Хмари та сонце; 59; 51; ESE; 7; 57%; 78%; 2

Чоловік, Мальдіви; Частково солеадо; 89; 82; Солеадо; 90; 81; WNW; 7; 64%; 4%; 12

Манаус, Бразилія; Ізольована буря; 87; 75; Важкі зливи; 84; 75; SSE; 5; 84%; 98%; 4

Маніла, Філіппіни; Ізольована буря; 94; 79; Коротка буря; 97; 78; Е; 7; 51%; 64%; 10

Мельбурн, Австралія; Тепліше; 86; 61; Дещо прохолодніше; 76; 60; S; 8; 67%; 2%; 3

Маямі, США; Коротка буря; 82; 73; Ізольована буря; 80; 72; NE; 7; 78%; 75%; 8

Мінськ, Білорусь; Сонячний; 45; 25; Сонячний; 48; 30; NNW; 6; 51%; 1%; 3

Могадішо, Сомалі; Частково Сонячно; 91; 79; Сонячно; 92; 78; ESE; 12; 59%; 1%; 13

Монтевідео, Уругвай; Змінний хмарний покрив; 67; 55; Сонце і деякі хмари; 66; 54; ЯН; 11; 54%; 26%; 6

Монреаль, Канада; Помірний, з дощем; 50; 42; Душ і Мряки; 47; 34; WNW; 5; 71%; 78%; 1

Москва, Росія; Світло і Сонячно; 39; 27; Сонячний; 44; 37; WNW; 7; 70%; 1%; 3

Мумбаї, Індія; P/солеадо; 90; 80; Сіль парціальна; 92; 79; WNW; 8; 56%; 0%; 6

Найробі, Кенія; Хмари і Сонце; 84; 60; Частково Сонячний; 86; 60; NE; 10; 47%; 15%; 14

Нікосія, Кіпр; Зливи; 51; 39; Хмарно, 51; 36; N; 8; 35%; 3%; 3

Новосибірськ, Росія; Низький хмарний покрив; 24; 12; Низький хмарний покрив; 23; 11; SSW; 13; 80%; 14%; 1

Нью-Делі, Індія; Дуже жарко; 97; 72; Туманне сонце; 98; 70; Вт; 6; 43%; 0%; 8

Нью-Йорк, США; Розсіювання туману; 63; 51; Частково сонячний; 58; 43; NW; 18; 50%; 27%; 3

Осака, Японія; Душ ові; 53; 40; Хмари і сонце; 53; 40; NNE; 8; 51%; 26%; 4

Осло, Норвегія; Нд; 47; 23; п/Сонячний; 47; 23; S; 4; 75%; 0%; 2

Оттава, Канада; Дощові періоди; 45; 40; Невікас; 45; 31; WNW; 14; 72%; 61%; 1

Паго-Паго, Американське Самоа; Змінний хмарний покрив; 93; 80; Сонце і деякі хмари; 92; 79; E; 12; 63%; 66%; 6

Панама, Панама; п/Сонячний; 91; 75; Ізольований шторм; 90; 76; NNW; 11; 67%; 65%; 6

Парамарібо, Суринам; Чубаско; 87; 75; Чубаско; 84; 74; Е; 8; 77%; 66%; 7

Париж, Франція; п/Сонячний; 60; 36; Невеликий дощ; 55; 44; SSE; 6; 55%; 58%; 3

Перт, Австралія; Кліринг; 86; 68; Кілька злив; 83; 65; S; 11; 63%; 64%; 7

Пномпень, Камбоджа; Ізольована буря; 92; 79; Коротка буря; 93; 79; Каліфорнія; 6; 64%; 55%; 6

Прага, Чехія; Хмари і Сонце; 49; 34; Ясно, з Сонцем; 53; 30; ESE; 12; 29%; 0%; 4

Порт-Морсбі, Папуа-Нова Гвінея; Частково Сонячний; 93; 76; Ізольована буря; 91; 75; E; 10; 73%; 68%; 11

Порт-о-Пренс, Гаїті; Сонячний; 96; 68; Нд; 91; 68; SE; 7; 50%; 30%; 10

Пхеньян, Північна Корея; Невікас; 43; 27; Сонячний, Сонячний; 47; 22; WNW; 11; 58%; 1%; 5

Кіто, Еквадор; Зливи; 64; 53; Періоди дощу; 64; 53; ESE; 8; 75%; 99%; 5

Рабат, Марокко; Частково сонячний; 72; 54; Частково сонячний; 67; 51; SW; 10; 78%; 70%; 6

Ресіфі, Бразилія; Поворот Сонячний; 87; 75; Частково сонячний; 88; 77; Каліфорнія; 7; 68%; 57%; 12

Недявік, Ісландія; Льлювія; 39; 34; Невіса леве; 38; 32; SE; 9; 72%; 72%; 2

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія; Сонячно і тепліше; 80; 60; Ясно, з сонцем; 86; 67; SSE; 8; 7%; 0%; 9

Рига, Латвія; Хмари і сонце; 42; 29; Деякі тумани; 49; 32; NW; 4; 62%; 0%; 3

Ріо-де-Жанейро, Бразилія; п/Сонячний; 95; 79; Ізольована буря; 89; 75; S; 10; 65%; 98%; 7

Рим, Італія; п/Хмауді; 60; 44; Деякі зливи; 58; 39; S; 7; 48%; 94%; 5

Сент-Джон, Антигуа і Барбуда; Зливи; 84; 74; Нд; 83; 74; ЯН; 14; 65%; 27%; 11

Сан-Франциско, США; Деякі душові кабіни; 59; 44; P/Sunny; 63; 47; WNW; 11; 57%; 2%; 5

Сан-Хосе, Коста-Ріка; Ізольована буря; 78; 64; Ізольована буря; 81; 65; ЯН; 13; 65%; 65%; 11

Сан-Хуан, Пуерто-Ріко; З раннім вітром; 82; 75; Зливи; 83; 73; Каліфорнія; 14; 68%; 45%; 10

Санкт-Петербург, Росія; Кліринг; 39; 32; Сонячний; 38; 29; Вт; 14; 79%; 0%; 2

Сан-Сальвадор, Сальвадор; Кілька душових; 74; 65; Душ; 80; 65; NNW; 7; 71%; 85%; 11

Сана, Ємен; п/Сонячний; 75; 53; Частково Сонячний; 74; 56; SSE; 6; 28%; 5%; 11

Сантьяго де Чилі, Чилі; Хмарно; 81; 56; Уточнення; 78; 54; SSW; 5; 27%; 3%; 6

Санто-Домінго, Домініканська Республіка; Сонячний; 86; 70; Багато сонячного світла, приємного; 86; 68; NNE; 7; 74%; 44%; 10

Сан-Паулу, Бразилія; Туманне сонце; 68; 54; Дощ вдень; 66; 51; ESE; 10; 71%; 94%; 2

Сіетл, США; Душові та мряки; 46; 39; Душ;48; 44; S; 8; 70%; 97%; 1

Сеул, Південна Корея; Невікас; 45; 30; Хмари і Сонце; 47; 26; NW; 7; 63%; 3%; 3

Шанхай, Китай; Душові та мряки; 55; 45; Душі та мряки; 48; 45; СІЧЕНЬ; 9; 81%; 96%; 2

Сінгапур, Сінгапур; Досить хмарно; 91; 80; Уточнюючий; 89; 80; E; 6; 70%; 89%; 5

Софія, Болгарія; Часткове сонце, холод; 39; 18; Сонячне, холодне; 40; 22; SE; 9; 44%; 2%; 5

Сідней, Австралія; Дощ; 72; 64; Нд; 75; 65; S; 9; 62%; 6%; 7

Тайбей, Тайвань; Хмари і сонце, теплі; 73; 67; Дощ; 83; 67; SW; 7; 63%; 70%; 7

Таллінн, Естонія; Уточнюючі; 38; 32; Соль; 44; 30; Вт; 10; 74%; 0%; 2

Ташкент, Узбекистан; Хмарно; 44; 33; Кілька сонячних годин; 50; 36; ЯН; 5; 61%; 4%; 5

Тегеран, Іран; Частково сонячний; 57; 45; Деякі сонячні промені; 64; 52; NNE; 7; 21%; 27%; 6

Тель-Авів, Ізраїль; Хмари і сонце; 62; 51; Мінлива хмарність; 56; 48; NNE; 12; 42%; 30%; 7

Тбілісі, Грузія; Шанс снігу; 40; 31; Шанс снігу; 36; 31; Е; 6; 89%; 100%; 1

Тирана, Албанія; Соль; 62; 35; Багато сонячного світла; 59; 31; E; 5; 32%; 0%; 5

Токіо, Японія; Деякі зливи; 65; 45; Сонячний; 56; 44; NNW; 10; 47%; 57%; 6

Торонто, Канада; Невеликий дощ; 49; 37; Невікас; 48; 34; Вт; 14; 68%; 61%; 2

Тріполі, Лівія; Вітряний; 70; 55; Ранні зливи; 61; 51; Е; 19; 69%; 94%; 2

Туніс, Туніс; Дощ, з вітром; 59; 52; Зливи; 58; 45; ESE; 12; 71%; 62%; 6

Уланбатор, Монголія; Світла хуртовина; 28; -7; Солеадо; 28; -1; Е; 9; 45%; 1%; 4

Ванкувер, Канада; Душові; 49; 39; Поворот дощовий; 48; 41; SE; 6; 62%; 100%; 1

Варшава, Польща; Сонячно; 49; 25; Ясно, з сонцем; 50; 26; SE; 7; 42%; 0%; 3

Відень, Австрія; Хмари та Сонце; 53; 32; Ясно Сонцем; 50; 32; SE; 10; 37%; 0%; 4

В'єнтьян, Лаос; Дуже гарячий; 91; 76; Освітлення; 95; 76; NNW; 5; 54%; 90%; 4

Вільнюс, Литва; Сонячний; 49; 24; Сонячний; 51; 28; NNW; 5; 49%; 1%; 3

Веллінгтон, Нова Зеландія; Сонце, а потім хмари; 61; 55; Кліринг; 70; 60; ЯН; 8; 70%; 28%; 2

Джакарта, Індонезія; З вітром пізніше; 91; 77; Дощ; 92; 76; SW; 8; 72%; 78%; 5

Янгон, Міанмар; Трохи сонця; 99; 79; Сонячний; 93; 79; SW; 7; 49%; 25%; 11

Джидда, Саудівська Аравія; Сонячний і приємний; 85; 75; Туманне сонце; 85; 74; N; 9; 54%; 2%; 8

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