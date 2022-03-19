Яку роль відіграють криптовалюти у війні в Україні?

В Україні криптовалюти відіграють роль, яку ніколи не бачили раніше, дозволяючи уряду зібрати мільйони доларів, щоб фінансувати свою відповідь на російське вторгнення.

Чому Україна обрала криптовалюти і як це змінить ще дуже молодий сектор?

- Скільки криптовалют вони зібрали? -

З перших годин конфлікту український уряд відкрив адреси криптовалют і гаманці, які дозволили їй безпосередньо отримувати ці децентралізовані валюти.

Будь-хто, хто володіє криптовалютами, може надсилати їх на ці адреси. З тих пір кошти не перестають надходити в біткойн, ефіріум або також tether, стабільну валюту, пов'язану з вартістю долара.

Поки що більше 100 мільйонів доларів було залучено урядом або «Криптофондом для України», створеним провідною українською платформою сектору «Куна», а згодом об'єднаним з урядовим портфелем.

«Ми все ще збираємо криптовалюти і витрачаємо їх на покупку пайків» для солдатів, «бронежилетів або шоломів», - пояснює AFP Майкл Чобанян.

У 37 років творець і власник платформи Kuna зараз займається виключно збором криптовалютних коштів для уряду.

- Які переваги криптопожертвувань? -

Кошти, зібрані в криптовалютах, мінімальні порівняно з мільярдами допомоги, розблокованими США, Європейським Союзом або великими міжнародними організаціями, але вони дозволяють залучати фізичних осіб.

Американський oenegé «Блок дає», який піднімає криптовалюти по всьому світу для України, оцінює, що це «варіант, який молодші донори все частіше використовують для підтримки кількох причин».

А в Україні громадяни можуть бачити в криптовалютах захист від знецінення своєї національної валюти, гривні.

Хоча центральному банку досі вдалося зупинити свій крах, вторгнення та його наслідки можуть призвести до втрати цінності.

Використовуючи стабільні криптовалюти, прив'язані до долара, такі як вищезгаданий прив'язувач, який також називають «стабільними коїнами» (стабільними коїнами), донори запобігають потраплянню їхніх внесків на коливаннях на валютному ринку.

Ще однією перевагою даного виду валюти є швидкість переказу. Якщо банківська операція між двома країнами може тривати 24 години, переказкриптовалюти зазвичай займають менше години.

- А які незручності? -

У секторі, що все ще будується, ці пожертви мають свою негативну сторону.

Український міністр цифрової індустрії хотів нагородити донорів символічною криптовалютою, створеною для цього випадку, але йому довелося піти у відставку.

Однак деякі анонімні люди скористалися цим, щоб розповсюдити помилкову версію цієї валюти, щоб зібрати частину коштів на військові зусилля.

«Не було спілкування» всередині уряду, - пояснює Чобанян, який зараз тісно співпрацює з міністерством. «Це був перший день війни», - говорить він.

Разом з тим, заохочення використання цих цифрових валют може в кінцевому підсумку обернутися проти уряду, якщо українці почнуть розгортати паралельну грошову систему.

Крім того, за даними кабінету Chainalysis, операції у Східній Європі особливо високі для адрес за межами регіону, «що може свідчити про незаконний відтік коштів» та можливі податкові шахрайства, за їх оцінками.

- Які наслідки це може мати? -

Незважаючи на конфлікт, Чобанян впевнений. «Коли ми виграли війну, ми збираємося відновити Україну за допомогою технології «blockchain», яка лежить в основі криптовалютних бірж.

Це амбітна мета, але з деякою основою.

Президент Володимир Зеленський у середу легалізував криптовалюти та дав законодавчу базу для платформ і користувачів, які до цього часу рухалися в паралельній економіці.

А за його межами конфлікт «змушує уряди розвивати своє розуміння криптовалют та їх нормативної бази».

«Ми сподіваємось, що це призведе до пропорційної та ефективної регуляторної політики», - розповідає AFP Керолайн Малкольм з Chainalisis.

У Сполучених Штатах президент Джо Байден наказав Департаменту казначейства на початку березня вивчити створення «цифрового долара» і закликав кілька державних установ виявляти та боротися з безліччю ризиків, пов'язаних з криптовалютами.

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