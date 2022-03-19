Що таке скалярний Ubisoft? Технологія створення нових способів розвитку відеоігор

На початку конференції розробників ігор (GDC)Ubisoft представила нову хмарну технологію, яка хоче революціонізувати спосіб розробки відеоігор. Ця нова парадигма називається Ubisoft Scalar , і це метод максимального використання інформації для полегшення обробки всіх інгредієнтів, які будують цифровий досвід.

Йдеться не про потоковий сервіс, як Xbox Game Pass або Nvidia GeForce Now : компанія запропонувала структуру, де програмне та апаратне забезпечення інтегровані практично для того, щоб усунути залежність геймерів від пристроїв та дати можливість розробникам покращувати назви не перериваючи інших процесів.

Пропозиція Скалара працюватиме як графічний движок , частини якого розбираються в хмарі і де кожному компоненту процесу вдається стати незалежним від інших. Ці частини представляють двигуни, які утворюють єдину відеогру (аудіо, фізика, графіка тощо) і які зазвичай активуються одночасно з одного програмного забезпечення.

Ubisoft зазвичай використовує два типи власних графічних движків: ANVIL (відповідає за франшизу Assassin's Creed) і Snowdrop (Tom Clancy's The Division). Нова пропозиція дозволяє більше взаємодіяти між усіма офісами компанії та забезпечить більшу легкість колективної роботи.

Ubisoft Пролісок Двигун

Таким чином, компанія має намір використовувати майже нескінченну потужність обробки хмари, щоб розширити всі компоненти графічного двигуна та зламати апаратний бар'єр, який зазвичай обмежує досвід.

Технологія Скаляр була розроблена командою з Ubisoft Stockholm біля керма і в активній співпраці зі студіями Ubisoft, розташованими в Мальме (Ubisoft Massive), Гельсінкі (Ubisoft Redlynx), Бухаресті та Києві.

Хоча він ще не доступний у всіх дослідженнях конгломерату, оголошення в GDC підтвердило, що Ubisoft Stockholm вже працює над новим IP, використовуючи цю послугу .

Якби Скалярпрацював?

Новий сервіс Ubisoft покладається на хмарний процесор з можливістю динамічно запускати та зупиняти послуги , що також буде піддаватися потребі гравців. Цей тип процесу дозволив би досвіду використовувати необхідну обчислювальну потужність в режимі реального часу , а не мати цих послуг активними в усі часи.

Скаляр Ubisoft

Компут-інтенсивні завдання були б кешовані (спеціальна пам'ять, яка обмінюється високошвидкісними даними) і розподілені по всьому світу, виключаючи необхідність повторного відтворення варіантів, які вже були розраховані один раз.

Scalarмає на меті усунути оновлення та патчі у відеоіграх

Ця спільна система буде не тільки корисною для команди розробників, але й дозволить гравцям продовжувати насолоджуватися своїм досвідом, не чекаючи оновлень програмного забезпечення.

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Студії могли б працювати над постійними вдосконаленнями та перешкоджати ретуші однієї області представляти обмеження в іншій, оскільки кожен простір працюватиме з іншого середовища.

Оскільки кожен простір буде інтегрований практично, Ubisoft заявив, що Scalar буде побудований як архітектура мікрослужб, де системи, закриті для одного процесора, перейдуть до моделі, яка розподіляє завдання майже необмеженій кількості машин.

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