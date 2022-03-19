Що чекає мексиканську національну збірну під час останніх відбіркових матчів чемпіонату світу

Jul 3, 2021; Los Angeles, CA, USA; Mexico forward Hirving Lozano (22) moves the ball in the second half against Nigeria during a MexTour game at Los Angeles Memorial Coliseum. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports

Остання третина матчів прийшла в відбірковий чемпіонат світу з футболу Конкакаф , а разом з ним також останній виклик національної збірної Мексики в поточному процесі. ХерардоМартіно випустив список гравців, яких він вимагатиме для ігор проти США, Гондурасу та Сальвадора в пошуках квитка начемпіонат світу з Катару 2022 .

Фіналвосьмикутного фіналу наближається, і поки нічого не вирішено, хоча деякі команди вже віддаляються від решти групи: Канади, США та Мексики . На кону залишилося дев'ять одиниць для розподілу, однак три команди формуються, щоб зайняти позиції прямої кваліфікації на найвищий ярмарок у футболі.

До початку бойових дій Tri займає третє місце в турнірній таблиці з 21 очкою (прив'язаною до американців, але з меншою кількістю голів на користь), на чотири більше, ніж його найближчий переслідуваний, Панама, і на чотири менше, ніж лідер в таблиці, Канада. Пам'ятайте, що Конкакаф розподіляє три з половиною місця на чемпіонат світу.

Архівна фотографія тренера мексиканської футбольної команди Херардо Мартіно під час прес-конференції в Мехіко (Мексика). EFE/Сашенька Гутьєррес

Місія національної збірної на чолі з Татою Мартіно передбачає побиття двох своїх трьох близьких суперників, щоб забезпечити квиток. Першим опонентом стануть США в четвер, 24 березня о 20:00 годині на суді Estadio Azteca. Ансамбль Barras y las Estrellas стикається з тією ж панорамою, що і мексиканський.

Наступне і передостаннє зобов'язання у відбірковому турнірі вказує на те, що Мексика відвідає Центральну Америку, щоб зіткнутися з Гондурасом на столичному олімпійському стадіоні в місті Сан-Педро-Сула. Це надзвичайно складне місце для команд, але в цьому виданні катрахо ледве додали одиницю вдома.

Гра запланована на 17:05 у неділю, 27 березня. В даний час Гондурас є єдиною командою, яка офіційно вийшла з бою, щоб претендувати на Катар 2022.

Нарешті, Tri закриє свій цикл нокауту проти Сальвадора. За останній день дуже ймовірно, що статус центральноамериканців буде ліквідований (нічия, поразка або те, що Панама має два очки вибиває їх). Тому гра мала б більше поняття прихильності. Сцена стане Колос Святої Урсули о 19:05 30 березня.

Мексиканська футбольна команда зіткнеться з Панамі на третій день відбіркових турнірів чемпіонату світу з футболу, що прямує до Катару 2022 (Фото: Twitter/ @miseleccionmx)

Саме тоді перед американцями все можна визначити. Ризик залишитися осторонь для Мексики - це катастрофічний сценарій, коли він не набирає очок і що Панама та Коста-Ріка виграють три перемоги поспіль.

Воротарі: Гільєрмо Очоа (Клуб Америка), Родольфо Кота (Леон Клуб), Джонатан Орозко (Клуб Тіхуана) і Альфредо Талавера (Пумас).

Захисники: Хорхе Санчес (Club America), Йохан Васкес (ФК «Генуя»), Херардо Артеага (КРЦ Генк), Джуліан Араухо (LA Galaxy), Ісус Галлардо (Монтеррей), Сезар Монтес (Монтеррей), Гектор Морено (ФК Монтеррей), Ізраїль Рейес (Клуб Пуебла), Нестор Араухо (Реал) Клуб Сельта де Віго) і Ісус Ангуло (Тигри).

Півзахисники: Едсон Альварес (Аякс), Гектор Еррера (Атлетіко Мадрид), Карлос Родрігес (Cruz Azul), Луїс Ромо (ФК «Монтеррей»), Родольфо Пісарро (ФК «Монтеррей»), Ерік Гутьєррес (PSV Ейндховен) і Дієго Лейнес va (Реал Бетіс Баломпі).

Нападники: Генрі Мартін (Club America), Сантьяго Гіменес (Блакитний Хрест), Уріель Антуна (Блакитний хрест), Алексіс Вега (Гвадалахара), Хірвінг Лозано (Наполі), Ісус Мануель Корона (Севілья) та Рауль Алонсо Хіменес (Вулвергемптон Уондерерс).

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