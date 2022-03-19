дивитися гол Перу спортивний cristal vs Карлос Штейн дивитися в прямому ефірі ліги 1 дата 7 коли розклад матчів де і як дивитися трансляцію телевізійного посилання спасибі

СпортингКрістал проти Карлоса Штайн LIVE: небесна команда стикається з командою «Carlist» цієї неділі, 20 березня, на 7-му дату турніруЛіга 1Apertura та на стадіоні Сезар Флорес Марігорда в Ламбаєке. Ось всі деталі.

SportingCristal досягає матчу з Карлосом Штейном після ланцюжка чотирьох ігор без програшу, з двома перемогами та двома нічиями. Однак він залишився зі смаком останнього розіграшу (2-2) проти Академії Кантолао на стадіоні Альберто Галлардо після перемоги 2-0 до 83 хвилин. Крім того, інший розіграш також був вдома проти Мелгара (2-2). Таким чином він перестав забити чотири очки вдома.

SportingCristal вже відпочив відповідну дату в Лізі 1. Він відіграв п'ять матчів і виграв дві перемоги, дві нічиї та одну поразку, щоб накопичити вісім очок і поставити 8 місце в турнірній таблиці «Апертура». Поки що небесна команда зберігає різницю в сім очок порівняно з лідером Аліансою Атлетико де Сулланою.

Карлос Штейн веде до матчу з « Спортинг Крістал» з необхідністю набрати очки, щоб вийти з дна столу. Північна команда набрала чотири очки в результаті нічиєї проти АДТ в дебюті і їх єдиного тріумфу проти Universitario Deportes вдома в Ламбаєке. У своєму останньому матчі вони програли 1-0 Карлосу Маннуччі в Трухільо.

Тренеру Роберто Москері доведеться зібрати свою стартову команду через вимушені абсанси Крістофера Гонсалеса, Горасіо Калькатерри, Йошімара Йотуна та Джхілмара Лора, відсутні через те, що його покликали до національної збірної Перу для гри матчів Відбіркових турнірів Катару 2022 року.

Celeste DT представив дві нові функції в реєстрі загону, який подорожував до Ламбаєке на поєдинок з Карлосом Штейном: еквадорський Хуан Санчес та Бенджамін Віллальта. З іншого боку, у лінії півзахисників Мартіна Тавари стартова команда повернеться, а атака буде з Ірвена Авілою та Персі Лізою. Форвард Джон Джаіро Москера не братиме участі в матчі, оскільки він все ще одужає після травми.

«Ми працювали над тим, щоб кожен взяв на себе відповідальність за те, щоб бути чинним. Я думаю, що ми готові зіграти хорошу гру, нам потрібно додати в гості, оскільки ми набрали чотири очки вдома, тому ми повинні виграти, щоб повернути собі позиції та очки, які ми втратили вдома», - сказав небесний стратег Роберто Москера стосовно матчу Спортинг Кристал проти Карлоса Штейна в конференції преса.

Тренер Карлос Штейн Джахір Бутрон не зможе розраховувати на одного зі своїх еталонних гравців у захисті. Захисник Еквадорської Джонні Мена призупинений через жовті картки, і Педро Рекена буде його заміною.

Спортинг Крістал проти Карлоса Штайн LIVE: вони грають в Ламбаєке для Ліги 1 (Фото: @ClubSCristal)

МОЖЛИВІСКЛАДИ СПОРТИВНИХ КРИСТАЛ ПРОТИ КАРЛОСА ШТАЙНА

СпортивнийКристал: Дуарте, Мадрид, Чавес, Мерло, Лойола, Соса, Кастільо, Тавара, Грімальдо, Авіла та Ліза.

КарлосСтейн: Гойонече, Рекена, Салас, Рабанал, Мезонес, Моліна, Аточе, Рамос, Такеучі, Палаци і закони

РОЗКЛАДМАТЧІВ СПОРТИВНОГО КРИСТАЛ ПРОТИ КАРЛОСА ШТАЙНА

- Перу/13:00

- Мексика/ 12:00 м.

- Сполучені Штати (Маямі) /13:00

- Колумбія/1:00 p.m

- Еквадор/13:00

- Венесуела/ 13:00

- Болівія/14:00

- Парагвай/15:00

- Уругвай/15:00

- Чилі/15:00

- Аргентина/15:00

- Бразилія/15:00

- Іспанія/ 7:00 вечора

ОСТАННІМАТЧІ СПОРТИВНОГО КРИСТАЛ ПРОТИ КАРЛОСА ШТАЙНА

30/10/20 Спортивний Кристал 1-0 Карлос Стейн

07/03/20 Спортивний Кристал 0-1 Карлос Штейн

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