Верстаппен: Це був не фантастичний день, але це було не так вже й погано

Sports Writing, 19 березня голландець Макс Верстаппен (Red Bull), останній чемпіон світу Формули-1, який розпочне друге місце цієї неділі на Гран-прі Бахрейну, сказав після кваліфікації в суботу на трасі Сахір, що «це був не фантастичний день», але що «ні» не було «таким поганим». «Я не знаю, як добре пояснити, що сталося; Q2 (другий раунд кваліфікації), але в третьому кварталі (третій) нам не вистачало балансу», - прокоментував Верстаппен, 24, двадцять разів переможцем у прем'єрній категорії, десять з них минулого року. «Це зовсім не пройшло погано; Я думаю, що це був хороший день, хороший початок. Це був не фантастичний день, але це було теж не так погано», - сказав «Mad Max», який почне з першого ряду цієї неділі в першій гонці сезону, поряд з Монегаск Чарльзом Леклерком (Ferrari), який зробить це з «полюса». «Очевидно, є речі, які слід проаналізувати. Тут ми хотіли зробити добре в «quali», але ви також хочете зробити добре в гонці; і шини та їх управління будуть важливими», - сказала молода голландська зірка. «Я думаю, що ми будемо добре боротися з (Monegasque) Чарльзом Леклерком і (іспанець) Карлосом Сайнцем» -товаришем колишнього в Ferrari-, який розпочне третину цієї неділі в Сахірі. НАЧАЛЬНИК арх/їзм