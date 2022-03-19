Верстаппен домінував в останньому суді; Чеко, третій; Сайнц п'ятий і Алонсо, 16-го

Спортивне письмо, 19 бер голландець Макс Верстаппен (Red Bull), останній чемпіон світу Формули-1, встановив суботу найшвидший час третього та фінального безкоштовного тренування для Гран-прі Бахрейну, першого чемпіонату світу, що відбувся на трасі Сахір; в якому його мексиканський товарист по команді Серхіо Перес забив третій раз випробування; а іспанці Карлос Сайнц (Феррарі) та Фернандо Алонсо (Альпійський) - п'ятий і шістнадцятий відповідно. У кращому зі своїх 14 кіл молода голландська зірка охопила 5,412 метрів доріжки Бахрейну, м'якою шиною, за одну хвилину, 32 секунди та 544 тис., лише на 96 менше, ніж Monegasque Charles Leclerc (Ferrari) та 247 на «Checo», який завершив 19 кіл і встановив третій раз останнього випробування. Мадриленський Сайнц, який повторив макет траси за межами Манами 19 разів, повернувся в 1:33 .053 і залишився - як і попередні, з м'якою шиною - півсекунди позаду Верстаппена. Подвійний астурійський чемпіон світу, який дав чотирнадцять кіл у цьому неважливому останньому випробуванні - протягом дня, на відміну від кваліфікаційної та гонки, в яку будуть грати вночі та при штучному освітленні - встановив свій час із середньою сполукою і інвестував дві секунди і 84 тисячні більше, ніж новий кумир цього Нідерланди. Англієць Льюїс Гамільтон (Mercedes), семиразовий чемпіон світу, якому довелося влаштуватися на друге місце минулого року, забив шостий раз останнього фрістайлу в Сахірі, 577 тисяч позаду водія, який його детронув. Його новий партнер, його співвітчизник Джордж Рассел, був на четвертому, 391 тисячному місці позаду Верстаппена, на навчанні, яке закінчилося 22 градусами Цельсія навколишнього середовища та 34 градусами Цельсія на асфальті. Відбіркова сесія, яка замовить стартову сітку цієї недільної гонки - запланована на 57 кіл, для проходження курсу 308,2 кілометра - відбудеться з шостої години дня (четверо вдень за іспанським материковим часом: 15:00 за Гринвічем). НАЧАЛЬНИК арх