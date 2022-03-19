США блокують росіян на кордоні, приймають українців

ТІХУАНА, Мексика (AP) - Близько трьох десятків росіян, які шукають притулку, не змогли в'їхати до Сполучених Штатів з Мексики в п'ятницю, тоді як група українців перетнула кордон після показу паспортів.

Сцена відображає мовчазну, але однозначну зміну різного ставлення до росіян і українців, які в'їжджають в Мексику в якості туристів і прилітають до Тіхуани, сподіваючись в'їхати до США за можливістю отримати притулок.

Росіяни - 34 станом на п'ятницю - кілька днів таборували перед самим жвавим перетином кордону США з Мексикою, через два дні після того, як міська влада Тіхуани люб'язно попросила їх виїхати.

Росіяни сиділи на килимках і ковдрах, дивилися на свої смартфони, розмовляли і їли закуски, з спальниками і дитячими колясками поруч. Повз нього пройшов стійкий потік перехожих, щоб перетнути кордон. п'ять дівчат сиділи в групі і розмовляли, деякі тримали опудала тварин.

Кількома днями раніше деяким росіянам дозволили проїхати до США на прикордонному переході Сан-Ісідро, а деяким українцям було попереджено. Але до п'ятниці росіяни були тими, хто не міг пробитися, а українців прийняли за нетривалим очікуванням.

«Дуже важко зрозуміти, як вони приймають рішення», - сказала Іріна Золінка, 40-річна росіянин, яка ночівля в таборі зі своєю сім'єю з семи років після прибуття до Тіхуани в четвер.

Еріка Піньєйро, директор судової практики та політики активістської групи Al Otro Lado, заявила, що США почали приймати всіх українців у вівторок через гуманітарний дозвіл на один рік, одночасно блокуючи всіх росіян. Офіційного оголошення не було.

У пам'ятці від 11 березня, але оприлюдненому четверга, Міністерство внутрішньої безпеки повідомило прикордонним органам, що українці можуть бути звільнені від широких обмежень притулку, призначених для запобігання поширенню COVID-19. Він сказав, що рішення про українців прийматимуться в кожному конкретному випадку, але про росіян він не згадав.

«Департамент внутрішньої безпеки визнає, що невиправдана війна агресії Росії проти України створила гуманітарну кризу», - йдеться в меморандумі.

Російські мігранти в Тіхуані сиділи поруч з лінією сотень прикордонних жителів, які очікують перетнути кордон, що йде в напрямку Сан-Дієго. Лінія рухалася плавно.

32-річний російський мігрант, який залишився на прикордонному переході з моменту прибуття до Тіхуани з дружиною п'ять днів тому, не хотів виїхати, боячись пропустити раптову можливість.

Через кілька годин після його приїзду переселенець, який лише ідентифікував себе Марком, побоюючись, що його сім'я в Росії зазнає репресії, побачив, що трьом росіянам дозволили пройти до США. Через шість годин влада США повернула паспорт і заявила, що приймають тільки українців.

«Українці та росіяни страждають через одну людину», - сказав Марк, посилаючись на президента Росії Володимира Путіна. Марк втік незабаром після того, як Росія вторгнулася в Україну.

Влада США вигнала мігрантів понад 1,7 мільйона разів з березня 2020 року, не надаючи їм можливості отримати притулок відповідно до широких повноважень щодо запобігання поширенню COVID-19. Але це положення про охорону здоров'я, відоме як Title 42, рідко застосовується до мігрантів деяких національностей, вигнання яких важко з фінансових чи дипломатичних причин.

Однак для того, щоб подати заяву про притулок, мігрантів потрібно знайти на американській землі, а влада не дає їм пройти, крім тих, хто бажає визнати.

Ще до російського вторгнення США спостерігали збільшення кількості росіян та українців, зацікавлених у пошуку притулку, більшість з них намагалися в'їхати через офіційні прикордонні переходи Сан-Дієго, а не незаконно перетинають пустелі та гори.

Понад 1500 українців в'їхали до США через мексиканський кордон з вересня по лютий, за даними Управління митної та прикордонної служби (CBP), приблизно в 35 разів більше, ніж 45 українців, які перетнули за той же період роком раніше.

Українцям, які мають можливість дістатися до території США, практично гарантована можливість подати заяву на отримання притулку. Лише чотири з 1,553, які вступили в період з вересня по лютий, були виключені відповідно до порядку охорони здоров'я, який дозволяє США вигнати мігрантів без можливості отримати доступ до гуманітарного захисту.

Кількість російських шукачів притулку, які в'їжджають до Сполучених Штатів по суші з Мексики, перевищила 8,600 з вересня по лютий, приблизно в 30 разів більше, ніж 288, які зробили те ж роком раніше. Всі, крім 23, були притягнуті до відповідальності відповідно до законів, які дозволяють їм шукати притулку.

Влада Мексики підозріла в тому, що мігранти сплять на кордоні. Минулого місяця вони демонтували величезний табір в Тіхуані з наметами і брезентами, які перекрили коридор, щоб перетнути в Сан-Дієго.

Бажаючи запобігти утворенню іншого табору, міська влада роздала в середу лист з проханням мігрантів покинути місця, де вони побували в таборі з міркувань охорони здоров'я та безпеки, і запропонувала їм безкоштовне притулок, якщо у них не було грошей на оплату готелю.