Уругвай фіксує 1863 нових випадків covid-19 та сім смертей

Монтевідео, 18 бер Уругвай зафіксував цієї п'ятниці 1863 нових інфекцій covid-19 в день, коли сім людей з діагнозом коронавірусу SARS-CoV-2 померли, згідно з щоденним звітом Національної системи надзвичайних ситуацій (Sinae). З 12 220 аналізів, проведених протягом дня, 1863 показали позитивні результати, тому Уругвай досяг сукупної кількості 872,938 випадків з моменту оголошення надзвичайної ситуації в південноамериканській країні через появу перших випадків 13 березня 2020 року. З цієї загальної кількості 10 196 - це люди, які страждають на хворобу і 52 з них знаходяться в реанімаційних центрах (КТІ). З іншого боку, в цей день було сім загиблих, тому загальна кількість смертей від covid-19 зросла до 7,127. Уругвай стикається зі своєю другою хвилею covid-19 після того, як в грудні було виявлено омікронний варіант коронавірусу SARS-CoV-2, що збільшило кількість інфекцій та смертей від захворювання. Що стосується вакцинації, за даними веб-монітора, розробленого Міністерством охорони здоров'я (MSP) до 19.22 годин (22.22 GMT) цієї п'ятниці 2 825 439 осіб (79,75% населення) завершили графік імунізації китайських фармацевтичних компаній Sinovac, англо-шведської AstraZeneca та американської Pfizer двома дозами. Крім того, 142,970 людей були прищеплені лише першою дозою, тоді як 2125, 675 отримали бустерну дозу.