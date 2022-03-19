Урібе: «Не можу прийняти» результат колумбійських законодавчих виборів

Богота, 19 мар Колишній президент Колумбії Альваро Урібе, засновник партії Centro Democrático, заявив у суботу, що «результат» законодавчих виборів «не може бути прийнятий» після публікації вчора офіційного підрахунку сенату, який викликав суперечки в країні. Урібе, партія якого набрала 54 608 голосів, залишених у виборчому бюлетені, критикував той факт, що лівий Історичний пакт додав майже 400 000 голосів до тих, хто оголосив у неділю після закриття голосування, а також численні помилки, виявлені в формах Е-14, де виборчі журі записують голоси. «Ці вибори залишають усю недовіру. E-14 повний шпильок, поправок, неузгоджених підписів. До невідповідностей додається переважне голосування петризму (Історичний пакт) у зонах торгівлі наркотиками. Цей результат не може бути прийнятий», - заявив у Twitter колишній президент, який правив Колумбією між 2002 і 2010 роками. E-14, на які посилається Урібе, - це форми, які журі голосування повинні заповнити, як тільки вони закінчать підрахунок голосів після виборів, а також є основою для результатів попереднього підрахунку. Попередній підрахунок неділі дав Історичному пакту 2,302,847 голосів у Сенаті, тоді як офіційні результати, опубліковані Реєстратором у п'ятницю, з 97% підраховано, присудив йому 2 692,999 або 390,152 більше голосів, будучи партією з найбільшою різницею між двома цифрами. Прогнози показують, що з таким результатом Історичний пакт може виграти 19 місць у Верхній палаті, на три більше, ніж ті, які виграли в неділю попереднього підрахунку і віднімають одне місце від Консервативної партії, яке залишиться з 15; правлячий Демократичний центр та Коаліція «Зелений Альянс-Есперанса Центр», що знизиться до 13 кожен. Ось чому Демократичний центр заявив у своїй заяві в п'ятницю, що ситуація невизначеності, породжена неточністю результатів, опублікованих на сьогоднішній день РАГСу, є «неприйнятною», суб'єктом господарювання, яка організовує вибори. «Включення 948,283 голосів (від усіх партій) у фазу підрахунку виходить за рамки варіації між попереднім підрахунком та підрахунком, який історично становив 0,5%, і що з цього приводу становить понад 7%», - сказала партія «Урібіста». КРИТИКА РАГСУ І НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК Головною метою критики того, що сталося, є національний реєстратор Олександр Вега, відставку якого вимагають представники різних секторів колумбійського політичного спектру. «Чи тому, що це було некомпетентним, чи тому, що в результатах Конгресу відбулися дійсно серйозні зміни, реєстратор (...) повинен піти у відставку. Президентські вибори потребують ad hoc реєстратора і коригування повинні бути внесені якнайшвидше», - сказала Кетрін Ювінао, виборний представник Палати партії «Зелений альянс». Густаво Болівар, який був вершиною списку Історичного пакту до Сенату і який з тріумфом збереже місце, яке він має в Конгресі, сказав, що урибізм має на увазі, що ліве є автором «шахрайства», за що він попросив Реєстратор ський перерахувати голоси. «Демократичний центр сіє тари, що шахрайство походить від нас (...) Ми будемо просити всі сторони Національної виборчої ради (CNE) просити наказати відкрити всі вибори, щоб усі голоси були підраховані знову», - сказав Болівар, який сказав, що Історичний пакт прийме результат можливого перерахунку.