Укаялі: АЕС захопили і знищили болівійський наркоплан на підпільних злітно-посадкових смугах

Цієї суботи, 19 березня, Національна поліція Перу (PNP) захопила літак з Болівії, який використовувався для транспортування наркотиків. Автомобільбув покинутий на підпільній злітній смузі, побудованій в районі Курімана, в провінції Падре-Абад, регіон Укаялі.

Поліція розташувала корабель завдяки великій розвідувальній роботі , проведеній Відділом спеціальних розслідувань (Divinesp) та Відділом спеціальних розслідувань (Depinesp) Дірандро де Пукальпа.

Але від літального апарату повністю не відмовилися. Тамохороняла місце група озброєних людей, які, помітивши присутність агентів PNP, втекли, скориставшись густим лісом. Вонивтекли за допомогою двох човнів з двигунами, званими «дрібним-малим». Повідомлялося, що вони можуть бути членами злочинної організації, присвяченої торгівлі наркотиками.

Правоохоронці взяли під контроль ділянку і виявили, що літак був моделлю Cessna, зареєстрованим CP-1832. Крімтого, було детально про те, що у нього були несправності в пропелері і передній шасі, які не вдалося відремонтувати. Тому вони приступили до його знищення.

ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯДЛЯ ТОРГІВЛІ НАРКОТИКАМИ

Завдяки розвідці PNP дізнався, що цей корабель міг бути використаний для збору близько 350 кілограмів наркотиків приналежність до мафії торгівлі наркотиками, що діє в цьому районі. Крімтого, він міг бути використаний для переміщення наркотиків за кордон.

Інтервенцію підтримали війська Дивізії з маневрування проти незаконного обігу наркотиків (Divmctid) та Управління авіації поліції (Діравпол) Пукаллпи. Також брав участь провінційний прокурор Другої спеціалізованої прокуратури з питань торгівлі наркотиками Гетуліо Фаусто Кордова Куеллар.

Альфонсо Чаваррі, міністр внутрішніх справ | Фото: Андіна.

АльфонсоШАВАРРІ ЗАПЕРЕЧУВАВ СКАРГИ НА ТОРГІВЛЮ НАРКОТИКАМИ: «ДОЗВОЛЬТЕ МЕНІ ПРАЦЮВАТИ!»

Міністрвнутрішніх справ Альфонсо Чаваррі, служивглавою поліцейського регіону Кахамаркаі був звинувачений у низці скарг. Однак протягом днів після вступу на посаду він навідріз заперечував будь-які скарги на незаконний обіг наркотиків.

«Я повинен сказати вам, що якби я був заплямований або мав запис, я б не звернувся до цієї посади. Я працюю в Сукамеці та інших структурах, у мене немає вироку за торгівлю наркотиками, будь ласка, вони шкодять мені в цьому плані», - сказав міністр.

Він сказав, що має понад 30 привітань за наказом Національної поліції Перу , коли він активний у боротьбі з незаконним обігом наркотиків, тероризмом та злочинністю.

Він також виключив, що у нього є будь-які звинувачення або звинувачення у торгівлі наркотиками. «Це щось делікатне, я повідомляв про ці випадки незаконного обігу наркотиків, робив операції, захопив злочинців, наркоторговців, ми вилучили наркотики, ми ніколи не були залучені до цього», - сказав він.

Чаваррі заявив, що перегляне це звинувачення у торгівлі наркотиками, і тих, хто каже, що має скаргу, він попросить їх довести це. «Дозвольте мені працювати! Преса завжди підтримувала мене, оскільки раніше я працював з багатьма з вас», - сказав він.

На звинуваченнях у перевищенні повноважень міністр зазначив, що це можливо, адже оперативний поліцейський, який працює на вулиці, схильний до скарг, критики та різних речей. «У мене були скарги, але я ніколи не був засуджений. У мене немає, я не заплямований», - сказав він.

Він також посилався на питання про акції, і він запевнив, що підтримає своїх співробітників, хто є базою і хто виводить бруд, хороший поліцейський, той, хто працює в оперативній частині, я навіть дам йому акції, обіцяв він.