Два леви та два українських тигри, біженці в Нідерландах

Два леви і два «тяжко травмованих» і недоїдання тигри прибули в суботу в притулок на півночі Нідерландів, підтвердила організація, яка підхопила їх на українсько-польському кордоні.

«Це два чоловічої статі леви у віці 3 з половиною років і 1 з половиною років, відповідно, 6-місячний тигр - самець і 5-річний тигр», - йдеться в асоціації «Stichting Leeuw» (фонд лева), яка відновила котячих в п'ятницю ввечері, йдеться в Facebook.

Тварини «сильно травмуються» і недоїдають, сказав AFP директор організації Роберт Крюйфф, який підрахував, що їх, можливо, не годували тиждень-два.

Четверо котів здійснили «довгу» подорож до прибуття до Польщі на автобусі, повному українських тварин, сказав він.

Режисер не знає, звідки вони приїхали в Україні, ані як розвивалася подорож по розірваній війною країні.

Тигриця, на думку організації, в гіршій формі. «Невідомо, чи виживе», - розгорнув Крюйфф.

Чотири біженці повинні перебувати на карантині протягом місяця в притулку організації в місті Анна Павловна, на півночі Нідерландів.

Їх кінцевим пунктом призначення є заповідник у Південній Африці, але спочатку їм доведеться відновити сили, які можуть тривати рік-два, за оцінками Крюйфф.

Передачу тварин організував Познанський зоопарк, розташований на заході Польщі, підкреслив він.

Шість левів, тигрів та інших кішок, евакуйованих з України, також були отримані на початку березня в притулках для тварин Іспанії та Бельгії після небезпечної їзди на вантажівці, під час якої транспортний засіб було знайдено перед російськими танками і довелося уникати бомбардувань, повідомляють асоціації, які їх підхопили.

JCP/CL/mab/наприклад