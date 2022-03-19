Хлопчик Томаш, присутній у спогадах у заклику Тигра до Монтеррея в Regio Classic

ТомасХлопчик розглядався в рамкахзаклику тигрів UANL зіткнутися зМонтерреєм Райадосом у дербі Нуево-Леон для турніру Grita México Clausura 2022. Котячий інститут зробив це як данина Начальнику після його смерті у віці 70років, 8 березня цього року.

LigaMX готується до нового видання так званогоRegio Classic , яке стикається здвома найпотужнішими клубами на півночі Мексики. З цією метою студенти університету демонстрували зображення через свої соціальні мережі, в якому Tomás Boy фігурує у списку футболістів, зосереджених для гри одинадцятого туру.

Крім того, решта гравців, які з'являються, позначені вісім, число, яке він носив більше десяти років на нагрудник. пам'ять про Тигреса хлопчика не дивно, оскільки він є однією з його найбільших історичних легенд і другий кращий бомбардир клубу (перевершив лише француз Андрес П'єр Гіняк). З котячим курткою колишній півзахисник набрав цифру в 104 бали.

Тигрес данину хлопчикові Томасу. Фото: Твіттер @TigresOficial

Головний помер в результаті тромбоемболії легеневої артерії, стану, який може з'явитися раптово і порушити функцію легенів, а також оксигенація інших органів пацієнта. Це раптова закупорка деякої легеневої артерії, шлях, по якому проходить киснево-дефіцитна кров для очищення в дихальній системі.

Хоча уродженець Мехіко не міг завоювати жодного титулу як тренер, у своїй діяльності на кортах він закріпився як орієнтир і капітан мексиканської національної збірної: він змагався на чемпіонаті світу в Мексиці 1986 рокуяк капітан і виграв дві ліги першого дивізіону з Тигресом, на додаток до Кубок Мексики.

Через соціальні мережі різні персонажі з мексиканських ЗМІ попрощалися з Томасом Боєм. Коментатори, такі як Девід Файтельсон та Хосе Рамон Фернандес, присвячували йому слова, оскільки вони збіглися в дослідженнях ESPN , коли колишній футболіст виступав спортивним аналітиком.

Томас Бой. Фото: Твіттер @joserra_espn

На одинадцятій даті чемпіонату Мексики відбудеться зіткнення між Тигресом та Монтерреєм , поєдинок, який в останні роки характеризувався вражаючим характером відповідних загонів (в даний час вони є двома найдорожчими загонами в Liga MX , згідно з даними з спеціалізованого порталу Transfermakt), а також пристрасті, які демонструють його захоплення на стендах.

Для нинішнього класичного Regio, 127-го в історії, Rayados приходять у очевидний недолік після того, як припинив свого технічного директора Хав'єра ель Васко Агірре в середині сезону. Однак смуга з чотирьох ігор без програшу (три з них тріумфи) повернула банду в боротьбу за верхні місця в чемпіонаті. Синіта білі - третє місце в таблиці з 22 точками, тоді як сині та білі , на сім менше, займають п'яте місце.

зобов'язання планується відбутися о 19:00 цієї суботи, 19 березня на полі стадіону університету і буде захищений сильною безпековою операцією в умовах історії насильства, що сталося в рамках матчів. Окрім того, що сталося на стадіоні «Корредждора», футбольні менеджери та державні органи приділили особливу увагу охороні безпека.

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