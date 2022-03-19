Для запобігання обвалів у Боготі буде висаджено понад 100 гектарів лісу

У рамках Міжнародного дня лісів, який відбудеться наступного понеділка, 21 березня, Ботанічний сад Боготи у співпраці з Районним секретаріатом навколишнього середовищаздійснить символічну посадку близько двадцяти дерев у парку Альтос де ла Естансія, розташованому в місті Сьюдад Болівар, з метою початку формування міського лісу для запобігання зсувів та інших природних небезпек.

Як пояснив Ботанічний сад, ці так звані «стійкі до клімату ліси» будуть розташовані на більш ніж 100 гектарах міста, які історично зафіксували найбільші події масового видалення в столиці, такі як Сьюдад-Болівар, Сан-Крістобаль, Усме, Усакен, Сумапаз, серед інших.

Види, які потрібно посадити, були відібрані, оскільки вони відповідають як клімату, так і типу ґрунту цих районів міста. Беручи це до уваги, суб'єкт повідомив, що серед видів дерев, які слід висаджувати, є: мис жасмин, корінний евкаліпт (pomarroso), luma мирт, бузина, холодна земляна мангрова та плакуча калістема.

Архівне зображення. Мета цієї ініціативи - запобігти природним подіям, таким як обвали та повені в Боготі. Фото: Ботанічний сад Боготи

Ботанічний сад та Міністерство навколишнього середовища також детально описали, що, беручи до уваги проведені ними дослідження, встановили, що породи дерев з кращою кореневою структурою будуть висаджені на ділянках, які становлять ризики обвалення, оскільки «коріння допомагають контролювати ерозію та зупиняти схили» земельні ділянки».

«Важливо мати на увазі, що коріння повинні мати гарну здатність проникати в грунт, оскільки ці ґрунти є антропогенними, тобто сильно втручаються щебенем, сміттям і втратили свої початкові природні характеристики», - йдеться в Ботанічному саду.

З іншого боку, суб'єкт господарювання зазначив, що в тих районах, де існує ризик затоплення, будуть висаджені дерева з великими кронами, так що «водні та екосистемні коридори можуть формуватися в цих лісах та покращити екологічну якість сектора».

Ботанічний сад нагадав, що ці «стійкі до клімату ліси» реалізуються в рамках нового POT у Боготі , де було визначено, що міські ліси повинні бути розроблені в 139,38 га міста парків, шкіл, житлових районів тощо. Загалом, за даними одного і того ж суб'єкта, протягом 2022 року в столиці почнуть формуватися два міських ліси.

Міністерствонавколишнього середовища, зі свого боку, повідомило, що разом з корінною громадою Аруака вони посадять 700 000 корінних дерев у Сьєрра-Невада-де-Санта-Марта, щоб зберегти та відновити деревну екосистему цього колумбійського регіону.

Проект, який називається Müse'si, буде здійснюватися за чотирма компонентами, як детально описано Міністерством: знання , розвиток просторів соціалізації з корінними громадами; реставрація, будівництво 445 сімейних розплідників та розплідника громади Гунмаку; обмін потужностями , навчання громади в будівництві та експлуатації розплідників та економічних інструментів, шляхом аналізу захоплення CO2.

«Ми робимо всі кроки, які ми робимо з громадами, поважаючи їхні традиції та культуру. Це породжує почуття власності на процес і покращує його шанси на довгострокову стійкість. Крім того, це сприяє економічному відновленню країни, враховуючи ресурси, які будуть потрапляти безпосередньо до громад», - сказав міністр навколишнього середовища Карлос Едуардо Корреа.

На даний момент, за даними Міністерства охорони навколишнього середовища, за допомогою подібних ініціатив в Колумбії на сьогоднішній день посаджено 17 147,822 дерева.





ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ