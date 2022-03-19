Тімори йдуть на виборчі дільниці, щоб обрати майбутнього президента

Бангкок, 19 Мар Близько 860 000 Тіморса закликають до опитувань цієї суботи, щоб обрати майбутнього президента на виборах з найбільшою кількістю кандидатів, що проводяться на сьогоднішній день у цій малій та молодій країні. Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 (22.00 GMT у п'ятницю) і з тих пір зареєстрували «високий приплив» виборців, заявив Ефе європейський депутат Доменк Руїс Девеса, голова місії з спостереження за виборчими виборами Європейського Союзу Тимор-Лешті 2022. «Школи відкрилися нормально. Ми не надходили жодних повідомлень про скарги чи протести. Це добре організовані вибори, з правильним матеріалом і персоналом», - сказав іспанський політик, який очолює цю місію з розгорнутими 20 командами і який відвідає 150 шкіл протягом дня. Ветеран політик та лауреат Нобелівської премії миру Хосе Рамос-Хорта та нинішній президент Франциско «Лу-Оло» Гутерреш залишають кандидатами з найбільшою кількістю варіантів зайняти цю посаду протягом наступних п'яти років з меншою кількістю прерогативів, ніж прерогативи, ніж прем'єр-міністр, але хто може вето закони та обрати главу уряд. На додаток до цих двох кандидатів також працюють 14 інших кандидатів, включаючи чотирьох жінок та кілька непрацюючих студентських лідерів. Вибори відзначаються голосуванням молоді, майже 20% віддадуть голосування вперше, що, на думку аналітиків, може покласти край гегемонії цих впливових діячів, які зіграли важливу роль у протистоянні жорстокій індонезійській окупації, між 1975 і 1999 роками. Наймолодша країна в Азії, яка здобула незалежність у 2002 році після короткого періоду управління Організацією Об'єднаних Націй, також є однією з найкращих демократій Південно-Східної Азії, поступаючись лише Малайзії в індексі демократії економічного розвідувального підрозділу. Східний Тимор, який відзначить 20 років незалежності 20 травня, стикається з високим рівнем бідності та тривожним рівнем безробіття молоді, що посилюється негативними економічними наслідками пандемії. Спостерігачі ЄС брали участь у всіх виборчих циклах з 2002 року. Руїс Девеса підкреслює «силу» та «прогрес», починаючи з незалежності, цієї «молодої та яскравої демократії в частині світу, де модель, яку ми поділяємо, не є щедною». Виборчі дільниці закриються о 15.00 (5.00 GMT), і очікується, що цього вечора або неділі почнуть оприлюднюватися перші результати, які не будуть офіційними до наступного тижня. Якщо жоден кандидат не отримає 50 відсотків бюлетенів, 19 квітня відбудеться другий тур між двома кандидатами з найбільшою кількістю голосів.