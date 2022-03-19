Така ціна бензину в Мексиці на 19 березня

Першніж наповнити бак вашого автомобіля, перевірте ціни на бензин і дизель в Мексиці 19 березня. Пам'ятайте, що вартість палива змінюється щодня, тому важливо бути в курсі їх вартості.

: 21,329 песо: 23 264 песо: 22,774 песо

Ціни, повідомлені власниками дозволів в Інтернеті відповідно до зобов'язання, встановлене в Угоді №. 041/2018 Комісії з регулювання енергетики.

Вартістьпалива може змінюватися в Мексиці через різноманітні фактори, такі як довідкові витрати, податки та логістика.

Еталоннавартість базується на міжнародних цінна нафту, оскільки нафта котирується в доларах глобально, тому середня вартість бензину змінюється щодо курсу долара та песо.

УМексиці також сплачується податок на спожите паливо, який називається Федеральним акцизом на виробництво та послуги (IEPS), який визначається Міністерством фінансів та державного кредиту (SHCP) і впливає на ціну палива.

Витратиможуть змінюватися і з логістичних причин, тобто транспортування і зберігання, якщо ціни на паливо зростуть при транспортуванні нафти і рафінованого бензину в трубах або на судні, витрати зростуть.

Іншіфактори, що впливають на ціни на паливо, дає географічне положення.

Дізнатисяціну на бензин по сезону

Щоб перевірити ціну бензину за станцію, ви можете на наступному сайті уряду Мексики.

Федеральнебюро споживчих прокуратур (Profeco) також робить сайт доступним для користувача, щоб надати актуальну інформацію про СТО, які продають бензин і дизель за найвищими і найнижчими цінами в країні.

СторінкаProfeco називається «Хто є хто в бензині », яка побудована на звітах Комісії з регулювання енергетики (CRE) про роздрібний продаж бензину і дизельного палива. Щоб отримати доступ до нього, ви можете натиснути на наступне посилання.

Profecoтакож пропонує користувачам додаток Litro X Llitro , доступний на iOS та Android, де можна порівняти ціни на прилеглих АЗС, а також подати скарги та скарги.

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