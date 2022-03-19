Розклад матчів 7 Жіночої ліги Дімайор

Осьповний список ігор 7 Жіночої ліги Дімайор, з їх датами та часом, а також місцями, де вони будуть проводитися.

НезалежнийМедельлін-Форталеза День: 19/03 Час: 15:00 Стадіон: ATANASIO GIARDOT

Кортулуа-Депортіво Калі День: 19/03 Час: 15:00 Стадіон: ДВАНАДЦЯТЬ ЖОВТНЯ

Лланерос-Санта-Фе День: 19/03 Час: 15:00 Стадіон: БЕЛЛО ХОРІЗОНТІ

Ла-Екідад-АтлетикоБукараманга День: 19/03

Час: 16:00Стадіон: МЕТРОПОЛІТАНО ДЕ ТЕХО

Америка де Калі-Орсомарсо День: 19/03 Час: 17:00 Стадіон: ПАСКУАЛЬ ГЕРРЕРО

Спорт Толіма-Депортіво Перейра День: 20/03 Час: 00:00 Стадіон: МАНУЕЛЬ МУРІЛЛО ТОРО

Справжній Сантандер-Атлетико Уїла День: 20/03 Час: 11:00 Стадіон: Національний день VILLA CONCHA

Міллонаріос-Атлетико : 20/03 Час: 20:15 Стадіон: EL CAMPIN Потокове: Win+

Для отримання додаткової інформації про Жіночу лігу Дімайор, матчі , команди, гравці та інші статистичні дані, офіційний веб-сайт доступний за наступним посиланням.

Робітьнотатки, готуйте закуски та напої, щоб ви не пропустили жодного з матчів. (Фото: Дімайор)

Жіночий

професійний футбол нещодавно в Колумбії, він був заснований наприкінці 2016 року під назвою La Liga Femenina Dimayor, хоча перший його турнір настав наступного року, у 2017 році.

Яксказано в своїй назві, Жіноча ліга Дімайор є частиною Дімайора, абревіатури Головного дивізіону колумбійського футболу, який належить Південноамериканській конфедерації (Конмебол) Міжнародної федерації футболу асоціації (FIFA).

УЖіночій лізі Дімайор беруть участь 17 клубів, які змагаються за чемпіонат, що складається з чотирьох фаз.

Першафаза називається «Все проти всіх», де - як випливає з назви - всі команди Жіночої ліги Дімайор стикаються один з одним в 17 раундах.

Наступнітри фази - це одноразова ліквідація, яку кваліфікують вісім найкращих команд попереднього дня, де чвертьфінал, півфінал та фінал зіграють в туд-турах. Чемпіон і переможець представляють Колумбію в 2022 році Кубок Лібертадорес Жінки.

Вартозгадати, що в кожен день проводиться вісім матчів, так як 17 команд складають лігу, тобто непарне число, один відпочиває щотижня.

Незважаючина те, що це довгий турнір, з 17 раундами туди-сюди, він не виграє тим, хто набрав найбільше очок, а навпаки, вісім найкращих команд стикаються один з одним у прямій елімінації, спочатку чвертьфінал, потім півфінал, а потім фінал.

Засвою історію Жіноча ліга Дімайор мала чотирьох чемпіонів: Санта-Фе, з двома чемпіонатами; Америка де Калі, Атлетико Уїла та Депортіво Калі, кожен з яких має чемпіонат.

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