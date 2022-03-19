Випробування колишнього французького гравця після перенесених 12 операцій: він попросив лікарів ампутувати ногу

Футбол - один з найкрасивіших видів спорту в світі. Але в той же час, як і при будь-якій дисципліні, гравець схильний до перенесених травм, які впливають на його статуру під час кар'єри і одного разу він вирішує відійти від професійної діяльності. Це випадок колишнього гравця Пари Сен-Жермен, француза Бруно Родрігеса, який зазнав багатьох проблем після виходу на пенсію.

Колишній нападник, який з'явився в Монако, а також пройшов через інші французькі клуби, такі як Мец або Ланс, переказав своє випробування після того, як зазнав кількох травм однієї з щиколоток, що змусило його прийняти рішення проникнути , щоб грати.

«Коли я грав, у мене було багато розтягнень щиколотки. Я завжди хотів грати, як маленькі, так і великі ігри. Кортизон, який мені ввели, відомо, роз'їдає хрящ, а якщо хряща більше немає, то зрошується всередині. Ми, як футболісти, не усвідомлюємо наслідків. Звичайно, якби вони мені це пояснили, я б сказав, що відпустив би наступну гру», - сказав Родрігес у великому інтерв'ю французькій спортивній газеті L'Equipe.

Потім колишній нападник, який вийшов на пенсію в 2005 році і сьогодні 49 років розповів, як розвивалася його проблема зі здоров'ям, поки він не попросив лікарів ампутувати частину правої ноги після 12 операцій після прощання з футболом.

«Я більше не міг їздити. Дружина мусила мене помити. Я більше не міг працювати, тому грошей більше не було. Це завдало великої шкоди в моєму житті. Я не міг насолоджуватися своїми дітьми. Я більше нічого не міг зробити, я залишився вдома. Ми більше не корисні. Я не обов'язково був пригнічений. Ну, я так подумав. Але я просто їв. Це мене легко дратувало. Це вже не було життя для моєї дружини. Якби вона там не була, вона могла б його зруйнувати», - сказав Родрігес про темні думки, які з'явилися їй через фізичні та психічні страждання.

Французький нападник з курткою Бредфорда Сіті, з англійського футболу

«Під час передостанньої операції видалили мою кісточку (округлений відросток великогомілкової кістки і малогомілкової кістки по обидва боки гомілковостопного суглоба). Це викликало пухлину. Вона була доброякісною, але вона могла трансформуватися. Півторамісяці тому у нас була остання зустріч з лікарями. Я попросив їх вирізати. Навіть якщо все ще є біль, принаймні я зможу нормально ходити з протезом, я можу бути самостійним», - пояснив він.

Після того, як новини про його фізичні проблеми зламалися, Родрігес отримав дзвінки від кількох колишніх лідерів команд, за які він грав, і під час матчу ПСЖ в Парке де лос-Принцес був показаний банер із повідомленням для нього. Протягом наступних трьох місяців, хто також знав, як носити сорочку Райо Вальекано в іспанському футболі протягом 2001 року, доведеться проводити сеанси фізіотерапії.

«Ми працюємо переважно в рівновазі. Умене болить операція, але перш за все є фантомна кінцівка, яка з часом зменшиться: це нервові болі, мозок думає, що завжди є нога. У мене складається враження, що у мене стопа, я хочу рухати пальцями і щиколоткою, це тягне мене... Це дуже рідко», - сказав він.

Після 13-річної професійної кар'єри, в якій він забив 76 голів, Бруно Родрігес залишив важливе послання для нових поколінь футболістів та турботу, яку їм потрібно подбати про свою кар'єру. «Звичайно, я шкодую про це. Якби вони сказали мені, що він збирається взяти мене туди, я б сказав «ні». Ви граєте в ігри, і вони не кажуть, що вам доведеться відпочивати. Але я нікого не звинувачую. Це має бути корисно, каже він. Щоб вони ампутували мене, кому це хвилює. Але це повинно бути шоком. Виховувати молодих людей. Що його використовують у навчальних центрах», - підсумував він.

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