Словник десяти ключових слів нового сезону Формули-1

Formula One F1 - Pre-Season Testing - Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain - February 25, 2022 Mercedes' Lewis Hamilton and Red Bull's Sergio Perez during testing REUTERS/Albert Gea

Бахрейн приховує початок Формули-1, яка стане майже новою категорією з абсолютно новими технічними регламентами. Автомобілі трохи схожі на минулорічні, а їх аеродинамічна робота змінилася, що змусило слова додати до словника категорії. Це ключові терміни, які визначать Максіму в цьому чемпіонаті, що стане переломним моментом. Його значення також служать орієнтиром.

Радикальнімодифікації вплинули на аеродинамічну область , яка протягом 72 років завжди була вирішальною у F1. В автоспорті взагалі, але в автомобілях Формули зокрема, так як повітря проникає важко і породжує турбулентність. Щоб протидіяти йому, щоб автомобілі не втрачали тягу і, отже, швидкість, були встановлені спойлери та інші елементи.

Але з минулого року деякі аеродинамічні насадки почали обмежувати, такі як дефлектори на нижній задній частині, які є елементами, які носили автомобілі до 2021 року в різних секторах, щоб забезпечити краще проникнення повітря.

Монопости 2022 року більше не мають більшості цих елементів, і їх правила базуються на досягненні більшої швидкості в кутах з так званим «ефектом землі», що повернулося до словника через 40 років і буде пояснено нижче. Це слова, які означатимуть цьогорічний F1 і служать для розуміння абсолютно нової ери категорії.

Downforce(Downforce). Вінтакож зустрічається з абревіатурою DWF. Це завжди було ключовим, але необхідно розвивати його, щоб краще зрозуміти цей новий F1. Як було висунуто, машини Формули потрібно прилипати до підлоги, щоб вони могли набрати швидкість. Для цього вбудовані такі навісні пристрої, як передній і задній спойлери та інші елементи. Без них було б дуже важко керувати монопосто, і саме тому в Англії існували такі навчальні категорії, як Формула Форд, у яких не було спойлерів, а молодь навчилася керувати гоночними автомобілями і стала чутливою до ускладнень цього без сили. Айртон Сенна мчав в ньому і був чемпіоном в 1981 році.

Перетягніть(перетягніть). Цепов'язано з попереднім, і це також ще один загальний термін, але це в 2022 році буде елементарним. Що таке опір просуванню? Саме турбулентність, що генерується повітрям, проникає в автомобілі в лоб і ускладнює тягу автомобіля, який втрачає швидкість. Щоб протидіяти цьому негативному ефекту, автомобілям потрібна сила пускового зусилля або сила пусання.

Ефектзаземлення. Це система, яка дозволяє автомобілю набирати швидкість при поворотах. Його робота складається з повітря, що надходить між автомобілем і колією, коли простір між двома поверхнями зменшується, отже, зменшується тиск, що чиниться повітряною рідиною, утворюється менше турбулентності, поліпшується тяга і автомобіль працює швидше.

Його створив Колін Чепмен, власник і революційний дизайнер Lotus. Цей винахід змінив історію категорії і був посиланням, який слід слід кувати з 1978 року, року, коли він був чемпіоном з автомобілями під назвою Lotus 78 та 79 та з Маріо Андретті. Спочатку механізм включав спідниці, які були відомі як «полерітас» на нижніх кінцях понтонів, що дозволяло повітрю не виходити з боків і акуратно входити і виходити через дно шасі. Ця перша версія наземного ефекту тривала до кінця 1982 року, коли Міжнародна автомобільна федерація (FIA) вирішила змінити технічні регламенти через те, наскільки небезпечними стали автомобілі з цією системою. Звичайно, сьогоднішні автомобілі набагато безпечніше, ніж ті часи.

Шляхомотруєння. Це відскок автомобілів на прямках і пов'язаний з наземним ефектом, і насправді автомобілі періоду 1978/1982 років вже зазнали цього. Це відбувається тому, що сила сили статі висмоктує автомобіль, який так близько доземлі, поки площа для проходження повітря не буде настільки мала, що вона виходить з ладу, втрачає весь вантаж, встає і те ж саме відбувається знову. Коротше кажучи: оскільки між шасі та асфальтом залишається мало місця для проходження повітря, цей відскік генерується. Це те, що слід було передбачити в симуляціях у аеродинамічній трубі кожної команди, але це здивувало на попередніх тестах, і саме головний біль у інженерів.

Понтони. Такожвідомі як «Sidepods», вони є сторонами автомобіля, які знаходяться на висоті, де знаходиться водій і двигун. Вони існують вже 50 років, але з часом вони набули значення завдяки аеродинамічному розвитку. В інші часи, маючи більші свободи в технічних регламентах, інженери та дизайнери дали волю фантазії, і таким чином автомобілі кожної команди набули особистості та відзначилися.

Цього року ці елементи відіграли провідну роль, оскільки саме це місце, яке використовується для досягнення кращого потоку повітря і не втрати тяги. Ось чому, подолавши відстань, техніки наслідували своїх однолітків з минулих десятиліть, і кожен автомобіль має свій штамп. Наприклад, Mercedes навряд чи носить цей елемент і має ту хвилеподібну зону з чіткими радіаторами, щоб допомогти охолодженню. У той час як Red Bull користується яскраво вираженим розрізом внизу, або Ferrari демонструє пульсацію у верхньому секторі.

На зображенні показаний різкий крій, який понтони Red Bull мають на понтонах, і як виглядають кінці передніх крил зараз (Red-Bull-Racing)

Словадля посилення.

Хоча це терміни, які були використані в останні роки, в сезон, заснований на аеродинаміці автомобілів завдяки своєму новому регулюванню, те, що вже було пояснено, йде рука об руку з наступними номіналами:

Плоскедно. Цесектор, який йде на найнижчу висоту монопоста, і мета полягає в тому, щоб зменшити кількість газів, які проходять через цей сектор, а також перенаправити їх у конкретні райони. Мета плоского дна полягає в тому, щоб збільшити притискну силу, націлитися на його ефективність і змусити машину реагувати найкращим чином.

дифузор. Цеаеродинамічна частина, розташована в задній частині автомобіля, прямо там, де плоске дно закінчується і видно на нижній стороні спойлерів. Вона може приймати різні форми в залежності від запропонованої командою концепції автомобіля.

Метою дифузора є витіснення газів, що проходять через плоске дно, для збільшення сили пускання і поліпшення ефекту землі. З іншого боку, дифузори можуть генерувати турбулентність через повітря, що може ускладнити автомобіль позаду, що, в свою чергу, може протидіяти ефекту всмоктування, тобто коли машина ззаду прилипає до того, що попереду. Все залежить від того, чи вдасться гонщику, який шукає естакаду, наблизитися до суперника попереду.

ФайлDRS. Уразі перевитрати абревіатура англійською мовою для «Drag Recuction System» (система зменшення опору) складається з гідравлічного механізму, розташованого в задніх спойлерах автомобілів, і його призначення полягає саме в зниженні опору повітря з метою підвищення аеродинамічної ефективності та набору швидкості на прямоходах. Його можна використовувати лише в певних секторах схеми та коли драйвер менше секунди, крім того, який попереду.

Перекер. Наіспанській мові це означає перекручування, і це ефект, який генерується, коли автомобіль згинається більше, ніж повинен в принципі, як вказує водій з кермом. Вона має на увазі, що автомобіль «їде ззаду», тобто при повороті з'являється боком ззаду. Це викликано попаданням вітру або тюнінгом автомобіля.

Підкер. Наіспанській мові це перекладається як занижніший, і це протилежність попередньому пункту, тобто подвоїтися менше, ніж очікувалося або вказано водієм. Занижувач виникає при русі автомобіля в передній зоні.

З цих вихідних на Міжнародному автодромі «Сахір» спочатку з приурочними тестами, потім кваліфікацією та гонкою, на питання, поставлені цим новим сезоном, почнуть відповідати різкою зміною регулювання. Усі ці слова допоможуть як керівництво, щоб мати можливість проаналізувати F1 2022, який підштовхується в нову епоху.

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