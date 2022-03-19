Кубинська держава завершила лише 42% житла, запланованого на 2021 рік

Гавана, 19 березня Міністерство будівництва Куби (Мікони) завершило лише 42% будинків, які планували побудувати у 2021 році, та 41% запланованих реформ. Згідно з річним звітом міністерства, зібраним цієї суботи офіційними ЗМІ, минулого року було завершено 18 645 будинків державних планів, із запланованих приблизно 44 400, а 14 245 були реформовані, коли план мав на меті близько 34 745. Прем'єр-міністр Куби Мануель Марреро Крус, який брав участь у презентації доповіді, розповів про «невдоволення» багатьох сімей цими порушеннями, включаючи одиноких матерів з трьома і більше дітьми, повідомляє Кубинське інформаційне агентство (ACN). Марреро також наполягав на наданні «першочергового пріоритету» житловій програмі і закликав Micons не приймати виправдання і брати участь у забезпеченні виконання програм. План Micons на цей рік передбачає будівництво 37 991 житлових одиниць та реабілітацію 14 697. Держава є головним будівельником на Кубі. Будівельний сектор стикається з серйозними труднощами на Кубі, оскільки відсутність входів, таких як сталь та цемент, є однією з головних перешкод.