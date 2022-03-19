Дякую Херардо, за ваш приклад гідного телебачення

Чоловіків часто називають за прізвищем. Жінкам, з іншого боку, по імені. Прізвище надає серйозність і близькість імені. Херардо Розін, однак, є Херардо. Можливо, баланс між популярністю, масивністю, прихильністю людей, телевізійним часом та лінією глибини, роздумів та культури, яка виходить за рамки рейтингу, ефекту чи віралізації, є даниною Херардо (Херардо чи Розін), а також шоу, яке було можливо інше телебачення.

І я сподіваюся, що інші будуть продовжувати намагатися. Знайти пошуки, пропозиції та програми, подібні до Херардо (які не більше копіюють, ніж проводити), непросто в контексті, коли бруд бризкає майже на всі програми і бризкає настільки, що нічого не можна побачити без горючих очей через ненависть, яку вони випромінюють.

Я познайомився з Херардо в 2010 році. Він випускав «Маньянерас» з Кариною Маццокко, Паулою Трапані та Кармелою Барбаро. Я робив одну з перших жанрових колонок на телебаченні на зараз закритому каналі CN23. Сьогодні гендерні питання частіше зустрічаються на телебаченні, але не так багато прогресу було досягнуто, як здається. Навпаки, сьогодні голоси, які ганьбить, мають екран, і немає жодної жанрової колонки, як ті, які ми знали, як побудувати з Маріаною Карбаджал та Ліліаною Хендель.

Телебачення завжди грало в хованки з жіночим рухом в Аргентині (не з деякими жінками на волі, ні з жінками, які знімають одяг проти інших жінок), а з рухом, який зміг створити феміністичну революцію, яка є більш визнаною у світі, ніж на нашому екрані.

У 2015 році був викликаний великий хіт рухом «Ni Una Menos», який показало телебачення. Але що він зробив так, ніби його не існувало, щоб переосмислити режими аудіовізуального виробництва. Але доноси «Я теж» принесли хвилю масованої критики і допиту.

Мережі (які сьогодні вже гірші за телебачення, хоча ми продовжуємо дивитися телевізор та використовуємо Twitter) були вікном можливостей у першому бумі ефекту та наслідків. Можна було нав'язати порядок денний, який виробникам не потрібно було затверджувати, і, хоча йшли дискусії, кол-центри не були організовані так, щоб ті з нас, хто написав, зважують дозування поганої крові гематокритом за шкалою, перш ніж ми побачили те, що ми написали.

9 січня 2018 року Херардо Розін виступив проти натуралізації насильства в культурі, яка «сприяє насильницькому» у його програмі.

Коли телебачення відкрило двері, відбулися зміни. Тому що, незважаючи на нас, телебачення продовжує нести велику вагу спілкування, коли мова йде про створення соціальних та політичних ефектів. Читання Пепіто Сібріана «Маріки» за програмою Сусани Гіменес було одним із факторів (не єдиним, ніколи не існує жодного фактора), який вплинув на затвердження шлюбної рівності з популярним кивком для любові без лорда і леді в шлюбній книзі та весільному торті.

У схваленні легального аборту літнє відкриття «Зловмисників», в якому ми провели паради низки феміністок (Бімбо, Джулія Менголіні, Малена Пічо,флор Фрайхо, Інгрід Бек, Валерія Ліччярді, серед інших), було шоком вивести аборт з шафи і про те, що ми могли говорити в кожному будинку, широко денного світла, з усіх жінок, які перенесли вагітність і так не сказали. Але якщо це було сказано по телевізору, це було простіше сказати.

Однак багато водіїв пошкодували про відкриття мікрофона феміністок. І це показує. На каналах є відмінні журналісти і господарі. Але для галереї є більше змін, ніж реальних змін, немає гендерних колонок, і журналісти з більшим простором та рейтингами, здається, мають гнів проти жінок і не працюють над тим, що в канадській серії Workin' Мами називають ефектом «ліфта», щоб ті, хто займає місця вище, допомагають інші (які знаходяться нижче) також можуть піднятися. Вони, здається, хочуть перерізати мотузку, а не піднімати інших жінок вгору.

Після денонсації Тельми Фардін двері «Морфі» були знову відкриті для обговорення гендерних питань

Херардо сприяв поширенню гумору, музики та популярної культури з благородством, яка отримала рейтинг, але була визнана експоненціально після його смерті. Можливо, тому, що це як пісня, яка не криється, і вона показує більше, коли вона вимкнена, ніж коли вона включена. Але це заслуговує на те, щоб його визнали. І, крім того, творчість Херардо та людство заслуговують на те, щоб ні його пам'ять, ні приклад не були згашені: телевізор з більшою гідністю не можливий.

Майже всі коментарі про Херардо цінують один і той же жест: він знав, як слухати. Особисто я відчував себе так само кожен раз, коли з ним розмовляв: він знав, як слухати . І вчив слухати інших і прислухатися до себе у власних бажаннях. Крім того, в ці останні місяці хвороби Херардо навчив мене чути про смерть, як ніхто інший. Він не просто помре, він знав, що скоро помре. Це змусило нестерпно перетворитися на сміх, біль або дружбу. Я дякую вам за цей урок по життєвій гідності.

Прослуховування - це той жест, який здається вимерлим серед журналістів, водіїв та чоловіків на мотоциклі, який видає стільки шуму, що вони більше не отримують звуку. Херардо дійсно чув, що існує потреба в культурних змінам по відношенню до махізму. Багато чоловіків говорили, що вони деконструюють або відновлюють. І це здавалося хорошим моментом. Для них не потрібно було мати записи святих або незабруднених. Але щоб вони змогли слухати (це було не так вже й погано). Але для більшості це була мода, поза або, навпаки, рослина, щоб стати більш мачо.

У «Морфі» Розін привів до розмови про легальний аборт у дискусії Сенату щодо Закону про добровільне припинення вагітності 6 серпня 2018 року

Я не шкодую про спробу. Поговоріть, де вони мене залишили, спробуйте отримати тих, хто, здавалося, готовий слухати. Щоб отримати далі і глибше, ніж ми могли зробити, написавши в Ласі/12, з сторінки/12, факт, який Херардо сподобався, тому що він почав у своїй улюбленій Росаріо/12. Але в багатьох випадках це був провал. З Херардо успіх був не програмою, а щирою та трансформаційною розмовою в реальному житті. І в хворобі і смерті - які є частиною реальності - теж.

9 листопада 2016 року вперше запросив мене на свою програму. Я повернувся з пекеле (смачний торт з шоколаду, банана та дульсе де лече від Chantal Abad), який він подбав про те, щоб обернути мене (як той, хто запрошує до телевізійної студії або у вітальню свого будинку), і подарунок зробив мою дочку щасливою, яка супроводжувала мене. Він не став винятком. Не єдине запрошення. Ми поїхали з журналістами Мар'яною Карбаджал і Флоренцією Алькараз після тріумфу Дональда Трума в США. І той, хто був множиною, і був дуже далекий від тріщини, де він не підходив, теж не був нейтральним. Йому не подобалося махізм чи расизм. І тому він сказав це.

Того разу, за його словами, стосовно виборів Трампа: «Ми хочемо спробувати зрозуміти, чому сексист, який зізнається і пишається тим, як його економічна сила та знаменита може служити йому для завоювання жінки та просування фізично, а також», - підкреслив він, перш ніж породити слово.

Але, можливо, слова, які найбільше показують глибину, яку потрібно врятувати, - це те, що він редакторіалізував, кажучи, що він робить редакційний пропуск (скажіть мені, якого співрозмовника ви приймаєте, і я скажу вам, що ви маєте на увазі) 9 січня 2018 року. Днем раніше Голлівуд виступив проти сексуального насильства з hashgat #Time's Up і актрисами, одягненими в чорний колір на сцені, яка взяла #MeToo на червону доріжку на премії «Золотий глобус ».

«Жодна жінка не повинна терпіти насильство», - редагував Розін з проханням про редакцію в січні 2018 року в контексті #MeToo.

Але Аргентина прокинулася з суперечкою, оскільки Качо Кастанья сказав: «Якщо жінок зґвалтують, дозвольте їм розслабитися і насолоджуватися». Ми не збираємося говорити, що диригент, який породив фольклор, танго, кумбію, трову і рок, не розумів популярної культури. Однак йому запропонували піти на крок далі. «Більше, ніж інтерв'ю, яке ми хотіли попросити у вас майже видавництво, Лучіана», - вона дала мені пропуск, щоб засудити натуралізацію сексуального насильства.

Але він не мовчав і підкреслював: « Культурно суспільство розуміло, що якийсь контент занадто важкий для реального життя. І це підтвердження деяких виступів закінчується встановленням уявлення про речі про те, як вирішується гендерна проблема в суспільстві, яке в кінцевому підсумку сприяє дії для насильницьких. Я розумію, що в світі достатньо, що культура полегшує ситуацію насильницьким».

6 серпня 2018 року Сенат нації залишився два дні для боротьби з добровільним перериванням вагітності. На каналах була цензура, журналісти закривали двері і були жінки, які тільки привозили чоловіків до свого столу у вирішальні моменти для майбутнього жінок. Херардо не був в ефірі, але він вирішив, як продюсер, знову відкрити слово. У його місті Росаріо аборт був законним з причин, і він дав свій екран, щоб написати на графіках: «Ті, хто залишає життя, - бідні жінки»; «Суспільство має подвійні стандарти» або «Тиск на молодих жінок недемократичний».

13 грудня 2018 року, після денонсації Тельми Фардін, мікрофон знову був відкритий у своїй програмі. А також розповісти про книгу «Революція дочок», з фотографіями зелених шарфів, які сьогодні ображаються з інших місць, де телевізійна гра несправедлива і жінок відсувають назад. Бувають випадки, коли необхідні порівняння. Але в цьому, особливо, щоб подякувати вам і показати, що ви можете відобразити інше телебачення, залишаючись популярним, знайомим і в прайм-тайм.

Багато водіїв дзвонили мені, коли їх критикували, допитували або спалили в соціальних мережах. Херардо теж. Але він був єдиним, хто зберігав розмову та мікрофон своїх програм (як диригент і продюсер, коли він був на камеру або за списком гостей), а провідниками були інші обличчя: Алехандро Фантіно, Заїра Нара, Даміан Де Санто, Пауло Каблан, Меліна Флейдерман, Малена Гінзбург тощо.

Найбільша проблема полягає не в тому, щоб мати якийсь сексистський жест, а не в змозі почути, що зміни необхідні. Найбільше лицемірство походить від тих, хто сказав, що слухали, і при першій зміні знову поклали пробки у вуха. Херардо також продемонстрував, що слухати, змінювати та мати рейтинг можливо. І ця гідність є частиною культурної спадщини, яку вона залишає нам. Нехай слухають нас.

Херардо запропонував зробити програму з феміністичною панеллю, яку ми обговорювали в барах (звичайно, серед багатьох інших харчових коментарів), і вони цього не дозволили. Але як той, хто справді вірить у телебачення, він завжди зберігав можливість говорити про сексуальне насильство, жіноче задоволення, вплив Трампа на політику та, в розпал пандемії, про інше питання, яке його хвилювало і яке подарувало йому екран: пожежі, які так вплинули на його кохану Росаріо 2021.

Він завжди говорив про своїх друзів: Роміну Мангуель, Клавдію Акунью, Габріелу Есківаду та Нідію Марсеро. Звичайно, серед багатьох інших. Але він слухав жінок, сміявся і радив. І він знав, як цінувати і супроводжувати розумних жінок, які його оточили.

Він з великою гордістю говорив про матір своєї дочки (Кармелу Барбаро) та матір його сина (Мар'яну Басуальдо) і відчував відповідальність супроводжувати матерів, з якими він сів у своїй боротьбі, щоб переглянути співобов'язки батьківства.

І він говорив, перш за все, про важливість для нього піклуватися, виховувати, сміятися і супроводжувати свою дочку. І щоб його дочка пишалася ним. Я хочу написати цю данину, виконати йому, що для нього найбільше значення було виконати її.

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