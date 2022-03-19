Стефані Кайо: Так реагували користувачі після перегляду «Поки ми знову не зустрінемося» на Netflix

«Поки ми не зустрінемося знову», перший перуанський фільм, створений Netflix,тепер доступний на потоковій платформі. У той же день його прем'єри, п'ятниця, 18 березня, користувачі не вагаючись побачили фільм у головній ролі Стефані Кайо та МаксіІглесіас , а потім опублікуйте свої перші враження в соціальній мережі Twitter.

Але спочатку трохи контексту. Нагадаємо, що з дня виходу трейлера фільм отримав сильна критика за те, щоб мати в якості головного героя члена сім'ї Кайо. Хочабагато хто виділив її талант і красу, інші вважали, що вона не підходить для ролі, оскільки вона не мала андських рис, оскільки сюжет відбувається в Куско.

Суперечка підживлювалася, коли журнал Vogue назвав її «Андською актрисою», генеруючи всілякі коментарі у Twitter. Через це національній художниці довелося висловитися на своїй платформі , щоб переконатися, що вона«не представляє Анд жінка». Крім того, фільм призначений не для того, щоб представляти жодного жителя Куско, а скоріше розповісти прекрасну історію кохання.

Зі свого боку, іспанський актор Максі Іглесіас не був чужим до суперечок і попросив користувачів почекати, щоб побачити фільм, перш ніж критикувати його. «У Twitter немає позитивних коментарів ніколи, ласкаво просимо. Судіть, як тільки ви це побачили, щоб ви могли запустити критику, ідею чи думку про побачене», - сказав він у той час.

КОРИСТУВАЧІДАЮТЬ СВОЇ ПЕРШІ ВРАЖЕННЯ

Користувачі мережі, які вже бачили історію кохання Аріани та Сальвадора, ту саму, що відбувається в Куско, не соромилися критикувати фільм у Twitter. Думкирозділилися і навіть були суперечки про те, чи дійсно правда, що слова «прощай» не існує в Кечуа, оскільки в одній із сцен Це те, що запевняє головний герой, якого зіграв Кайо.

«Танець, їжа, культура, красиві пейзажі, пригоди, любов, Перу. Це варто побачити»,«Я це вже бачив, і мені здається, що він виконує мету розважитися красивими пейзажами та красивою музикою», «Я просто побачив це і закохався у саундтрек. Так, мені це сподобалося»,були деякі коментарі на користь стрічки Netflix.

Так відреагували користувачі в Twitter.

Так відреагували користувачі в Twitter.

Так відреагували користувачі в Twitter.

Так відреагували користувачі в Twitter.

ЖОРСТКАКРИТИКА

Хоча інші користувачі погодилися, що робота з фотографії була найкращою частиною фільму, багато хто вважав, що цього недостатньо, щоб подолати невдоволення, залишене сюжетом та виступами Стефані Кайо та Максі Іглесіас. Вони навіть критикували відсутність реалізму через низьку участь жителів Куско.

«Це повинно бути встановлено в Куско, і люди танцюють, вечірки?» , «Повільний сценарій, сюжет, який не просувається, і кліше ресурсів», «Усі андські люди мають ролі, в яких вони не говорять», «Перед перуанським кіно переможцем є Промперу», було почуття мережі.





Так відреагували користувачі в Twitter.

Так відреагували користувачі в Twitter.

Так відреагували користувачі в Twitter.

Так відреагували користувачі в Twitter.

Так відреагували користувачі в Twitter.

Так відреагували користувачі в Twitter.

Так відреагували користувачі в Twitter.

Так відреагували користувачі в Twitter.

СЮЖЕТ«ПОКИ МИ НЕ ЗУСТРІНЕМОСЯ ЗНОВУ»

Згідно з описом сервісу, фільм «розповість історію Сальвадора Камподоніко, успішного іспанського бізнесмена, сім'я якого володіє найважливішою готельної корпорацією у всій Іспанії, який для будівництва свого першого міжнародного проекту вирішить приземлитися перед світовим дивом: Куско, пупок світу. Ось де вона зустрічає Аріану, авантюрну рюкзачку, яка живе абсолютно протилежним життям до її власної, вільної від прикріплених струн, що вона буде любити і ненавидіти, коли вони знайомляться один з одним. Чи вдасться їм ходити по одному і тому ж маршруту? Чи вистачить їх любові, щоб зламати парадигми прощання?

ЯКДИВИТИСЯ «ПОКИ НЕ ЗУСТРІНЕМОСЯ ЗНОВУ»?

Усі, хто зацікавлений у перегляді першого перуанського фільму, виробленого Netflix, можуть зробити це через потокову платформу , будучи єдиним дистриб'ютором виробництва.

Окрім Стефані Кайо та Максі Іглесіаса , у складі також входять Венді Рамос, Вісенте Вергара, Рената Флорес, Майелла Льоклла, Карлос Карлін, Аміель Кайо, Анаї Паділья, Джелі Реатегі, Ніколас Галіндо , серед інших.

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