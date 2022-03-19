Стефані Кайо плутає перуанський сленг у відео Netflix і дратує шанувальників: «Авокадо - це хтось нудний»

Цієї п'ятниці, 18 березня, вийшов «Поки ми не зустрінемося знову», перший перуанський фільм виробництваNetflix. Перуанська актриса Стефані Кайо, яка ділиться провідною роллю з МаксіІглесіас, був частиною рекламного відео для потокового гіганта. Однаккритика не змушувала себе довго чекати через нещасну плутанину. Ось що сталося.

Член сім'ї Кайо з'явився у кліпі TikTok на Netflix Латинська Америка , де її чують заохочення користувачів дізнатися трохи більше про діалект, який зазвичай використовується в нашій країні. «Гей, маленька кицька! Я Стефані Кайо і Netflix теж розмовляє перуанською, pe '. Це кілька фраз, щоб, коли вони їдуть до моєї країни, вони могли їх наслідувати», - каже національний художник.

Стефанія успішно пояснила значення виразу «Асу маре!» , що вказує на те, що цей перуанський сленг використовується, коли «щось вас дуже дивує». Однаквін не спіткнув такої ж долі, коли йому довелося інтерпретувати слово «авокадо», фрукт, який в народі відомий в інших країнах як «авокадо» і який широко використовується як доповнення в національних стравах.

«Авокадо - це авокадо, але ми також називаємо авокадо тому, кому нудно. Отже, ми говоримо «гей, не будьте авокадо, ну» або «не робіть авокадо на голові, заспокойтеся, розслабляйтеся», - сказав він. Після цього він пояснив значення інших фраз, таких як «вже» і «al toque».

КОРИСТУВАЧІСТАВЛЯТЬ ПІД СУМНІВ

Мережі не соромилися критикувати Стефані Кайо за неправильне визначення значення «авокадо». Длябагатьох це слово відноситься до збентеження, яке хтось може відчувати через певну незручну або незручну ситуацію. Іншіговорили, що це також пов'язано з тим, щоб бути «стурбованим».

«Як і коли ви робите вигляд, що у вас є вулиця»,«Що я знаю, що авокадо - це як сказати сором»,«Хтось може пояснити Кайо, що насправді означають ці фрази»,«Це відео добре авокадо», були деякими коментарями на платформі.

Реакція користувачів на відео Стефані Кайо. (Фото: Захоплення TikTok)

Реакція користувачів на відео Стефані Кайо. (Фото: Захоплення TikTok)

Але це не перший раз, коли Стефані отримала критику. Національна актриса за останні тижні зіткнулася з жорсткими питаннями будучи головним героєм фільму «Поки ми не зустрінемося знову», фільму, який розповідає історію кохання рюкзака з іспанським бізнесменом (Максі Іглесіасом).

Мережі допитали фільм режисера Бруно Асценцо за наймання блондинки актриси, з білим кольором обличчя та блакитними очима; і не один з Андськими рисами, враховуючи, що історія відбувається в Куско. Суперечка виникла, колижурнал Vogue Mexico назвав її «Андською актрисою», генеруючи всілякі коментарі у Twitter.

ВІДПОВІДАЄНА КРИТИКУ ЗА «АНДЕЙСЬКУ АКТРИСУ»

Через сильну критику, яку вона отримала у Twitter, актриса вирішила висловитися на своїй платформі, щоб зрозуміти, що «Поки ми не зустрінемося знову» не прагне представляти андських жінок, а тим більше мати їх як орієнтир для жителів Куско.

«Я не уявляю Андську жінку. Але я тут народився. «Поки ми знову зустрічаємося» - це не фільм, який прагне представляти Андських жінок. Це романтична історія двох хлопчиків, які зустрічаються в нашому прекрасному Перу і мають незабутню подорож», - написав народний художник.

Так само Кайо наважився рекомендувати своїм послідовникам зосередитися на роботі над своїми мріями, а не намагатися «знищити» думку інших. «Я даю вам кілька порад... Яне випереджав погано говорити про інших. Я був дуже зайнятий роботою над тим, що мені подобається (так як мені було 9 років). Умене більше немає кіс або великих зубів, але я та сама дівчина з «неможливими» мріями. Я дуже пишаюся цим фільмом. »

Стефані Кайо відповідає на своїх недоброзичливців. (Фото: Твіттер)

Стефані Кайо відповідає на своїх недоброзичливців. (Фото: Твіттер)

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