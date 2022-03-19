Рейтинг Spotify: 10 найбільш слуханих пісень у Перу

Музичнапропозиція ніколи не була такою великою, як сьогодні, тому більш ніж одній людині легко відчути себе застарілою, однак, з появою платформ, таких як Spotify, бути в курсі найпопулярніших на даний момент стало легше.

Spotifyнадав своїм користувачам списки відтворення, де вони можуть перевірити новини та теми, які підкорюють перуанську публіку.

Зреггетона, поп, балад та регіональної музики, це найпопулярніші хіти в Перу цієї суботи, 19 березня:

1.

ОстаннійсинглMAMIIIБеккі G та KAROL G вже розглядається як нова класика. «MAMIII» входить сьогодні твердим кроком до списку пісень, які найбільше слухають на цій потоковій платформі. Зараз він має 155,826 більше переглядів.

2. Відчайдушні

3.

4.

Найновіший12x3DEKKO, «12x3», виходить прямо на четверту позицію у списку обраних. Його вже відтворено 108 871 разів. Що буде для нього майбутнє?

5. ВибачтеBB:/(з Bad Bunny & Джульєта Венегас)

6. Однаніч у Медельїні

Після накопичення 97,079 переглядів, «Одна ніч у Медельїні» Cris Mj залишається на шостому місці.

7.

«Конверт» від Anitta зробила нішу серед фаворитів на даний момент. Він має 95 880 репродукцій, саме тому він триває на сьомій позиції.

8. Медаль

9. Червонікаблуки

10. Yonaguni

«Yonaguni» від Bad Bunny дуже успішний серед користувачів цієї платформи, накопичивши 80 120 переглядів. Сьогодні він все ще знаходиться на десятій позиції.

Умузичній індустрії Перу є однією з найскладніших країн для завоювання, але тим, кому вдається це зробити, гарантовані двері до успіху, як досягли ці художники. Пам'ятайте, що цей топ-10 оновлюється кожні 24 години.

*Деякі успіхи не мають опису, оскільки платформа не надає його.

ЗростанняSpotify

Заснована в 2006 році, шведська компанія офіційно розпочала свою діяльність в Європі 7 жовтня 2008 року і поступово завоювала присутність у всьому світі, вданий час перебуваючи в 187 країнахі пропонуючи музику більш ніж семи мільйонів художників.

Сьогодніпотокова платформа має угоди з лейблами Universal Music, Sony Music, EMI Music, Голлівудські записи, записи інтерскопа, Warner Music, серед інших.

Затемою подкастингу, Spotify оголосив у листопаді 2020 року про придбання та придбання рекламної та подкастної платформи Megaphone за 235 мільйонів доларів, що послужило для монетизації аудіо записів.

Згідноз даними, опублікованими Spotify, у 2019 році у нього було 217 мільйонів передплатників, що збільшилося до 345 мільйонів у 2020 році, а в 2021 році, незважаючи на пандемію, вони досягли 365 мільйонів абонентів, з яких майже 50% платять клієнтам.

Якмодель, Spotify запропонував платити виконавцям у своєму каталозі фіксовану ціну за продану пісню або альбом і дає роялті залежно від кількості відтворень виконавця пропорційно загальній кількості пісень, що передаються, на відміну від конкурентів, які платять за фізичні продажі або завантаження.

Крімтого, 70% від загального доходу припадає на правовласників, переважно звукозаписних лейблів, які потім платять художникам на основі своїх індивідуальних контрактів.

Слідзазначити, що в даний час кожен може насолоджуватися безкоштовною послугою Spotify, якщо ви готові миритися з рекламою та з обмеженнями, такими як не можливість пропустити деякі пісні.

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